夏立言赴中 蘇貞昌：這是通敵與敵人唱和

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國民黨副主席夏立言訪中國，行政院長蘇貞昌（左2）16日表示，當外敵威逼時刻，國際友人紛紛贊聲協助台灣，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，國民黨應該覺醒了，不要跟中國唱和。中央社記者蔡智明攝 111年8月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）國民黨副主席夏立言訪中國，行政院長蘇貞昌今天表示，當外敵威逼時刻，國際友人紛紛贊聲協助台灣，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，國民黨應該覺醒了，不要跟中國唱和。

蘇貞昌上午視察嘉義縣民和國小午餐廚房，媒體聯訪問到，夏立言赴中遭輿論反彈，國民黨副主席連勝文卻說夏立言是忍辱負重，有何看法。

蘇貞昌指出，當外敵威逼的此時此刻，國際友人紛紛贊聲協助台灣，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，還講什麼「辱」、什麼「重」，真是令人笑掉大牙。

蘇貞昌說，連國民黨自己提名的候選人都在說這是投降、這是不當，國民黨應該覺醒了，不要跟中國唱和。

他表示，台灣在總統蔡英文領導下，世界愈來愈重視台灣、肯定台灣，台灣也要團結一致，守護國土、守護國家主權，站在自由、民主的陣營。唯有這樣，才不會被外敵侵略、併吞，不要在這種時候唱衰自己、唱和中國。

另外，對於民眾遭詐騙赴柬埔寨，蘇貞昌說，台灣人受騙到柬國受害，政府非常關心，蒐集所有資料、逐家訪談，發覺還有約120人失聯，政府持續追查，已經救回一些人，當中還有涉及詐騙，已移送法辦。

蘇貞昌強調，政府會持續運用各種手段，對在國外的台灣人持續關心協助，也呼籲民眾不要輕信所謂高薪聘請等，到了國外卻淪為被犯罪集團搜刮的被害人。（編輯：唐聲揚）1110816