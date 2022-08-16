雙城論壇遭質疑 黃珊珊：溝通取代對抗跟輸誠不同

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，若黃珊珊覺得夏立言到中國叫「投降」，為何北市先前辦雙城論壇。黃珊珊表示，溝通取代對抗是大家支持，才辦雙城論壇，跟軍演時去輸誠不同。

台北市長副市長黃珊珊日前在臉書（Facebook）發文，稱陳時中把雙城論壇拿來和國民黨副主席夏立言到中國比較是邏輯謬誤，「陳時中的邏輯如果不好，確實不太適合擔任台北市長。」

陳時中今天上午接受聯訪表示，互相攻擊不好，只是若黃珊珊覺得夏立言此時到中國叫「投降」，為何台北市7月19日還要辦雙城論壇，畢竟時間沒差很遠，外在情勢並沒太大變化。

黃珊珊下午出席111年「防疫有功人員感恩頒獎典禮」接受聯訪被問及陳時中說法指出，軍事演習跟威脅恫嚇，哪個比較嚴重？她不太知道陳時中邏輯，像她講的事情就是依邏輯，且就事論事、對事不對人。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室日前呼籲夏立言訪中行程應公開透明、即時揭露。黃珊珊回應，後知後覺沒關係，別不知不覺就好。

此外，黃珊珊被問及蔣萬安要提出策略推動公辦都更的看法時說，公辦都更是市長柯文哲上任後開始執行，且從零開始，像設都更工作站等，推動都更困難，北市目前才選擇以弱勢、產權複雜及老舊社區優先，她質疑為何前任北市府沒做到，就是因沒用心。

她表示，關心公辦都更政策是好事，但要不是北市府先完成斯文里三期公辦都更，先前誰會推動公辦都更，像前2屆北市府就做不到。

媒體問，蔣萬安上午拜會信維大樓管委會，現場有人提及黃珊珊較常到場。黃珊珊說，平時要認真做事，不要臨時抱佛腳。

至於北市議會民政委員會暫擱台北城市博覽會經費，議員質疑市府為何不編預算，卻動用二備金辦活動。黃珊珊說，若追加預算，可能無法在8月底辦城博會及難以支應相關費用，這是程序，且經費會依法辦理。（編輯：李亨山）1110816