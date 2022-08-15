雙城論壇預算核銷爭議 柯文哲：依法行政

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北15日電）北市雙城論壇未遵行預算但書要求，議會三讀不得動支核銷。台北市議員梁文傑今天詢問要如何核銷，台北市長柯文哲說依法行政，「行政裁量權該我決定的我會決定」。

柯文哲上午到台北市議會進行北市重大公共工程進度專案報告。

由於市政府日前舉辦雙城論壇卻未遵行議會預算但書要求，指若共機、共艦持續擾台則不得動支，後來遭議員們痛批藐視議會並三讀通過不得動支相關預算及核銷提案。

對此，民進黨台北市議員梁文傑質詢，7月14日質詢柯文哲為何堅持要辦雙城論壇，當時柯文哲辯問共機擾台定義為何、認為要定義清楚，結果柯文哲在7月19日雙城論壇舉辦當天演講稿就明確提及共機擾台，7月29日接受專訪也說曾數度和中國大陸上海市長餐敘談及共機擾台一事。

「這就表示你其實一直很清楚這狀況」，梁文傑質疑，柯文哲明知共機擾台狀況和議會但書決議，卻還硬要舉辦和辯論擾台定義。

梁文傑表示，預算核銷問題，台北市主計處行文中央詢問能否核銷、動支，若中央要北市府、會自行決定則要如何處理。

他說，屆時柯文哲是要核銷預算，還是如柯文哲妻子陳佩琪所說自行拿存款新台幣95萬元出來核銷，最近還聽聞有人叫廠商不要來請款，否則會影響其以後在北市府的標案，「到時候不要叫廠商吞下去」。

「我看到你們大概就是會往這方向走」，梁文傑說，自己會盯住此事，到時一定要有人出這筆錢，但不能叫廠商吞下去這種方式。

柯文哲下午出席COVID-19疫苗第4劑催打記者會，會後接受媒體聯訪時再被問及雙城論壇預算時說，該怎麼支出就怎麼支出，「有本事，中央主計處說不可以交，這樣我就認了」。

柯文哲表示，還是依法行政，「行政裁量權該我決定的我會決定」。

北市府發言人陳智菡則說，先前北市府由祕書長陳志銘率主計長前往行政院主計總處拜會，初步回覆為請北市府本於權責，自行核處，目前正在等候書面回覆。（編輯：方沛清）1110815