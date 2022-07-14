共機擾台影響辦雙城論壇預算 柯文哲稱定義不清

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北14日電）台北市議員梁文傑今天指出，議會決議北市府若今年要辦雙城論壇，遇共機擾台則不能動用預算，詢問是否會在8月間辦論壇。市長柯文哲回應，擾台定義文字不清楚。

柯文哲率台北市政府局處首長今天下午赴北市議會施政報告，民進黨北市議員梁文傑質詢，議會今年1月間針對北市府秘書處總預算政黨協商，當時議會下但書，北市府若要舉辦2022台北上海雙城論壇時，遇共機持續擾台，則不能動支預算。

梁文傑說，當時此但書是經政黨協商討論，並獲各黨及市府支持，目前台北上海雙城論壇預定8月間舉辦，因共機近期仍多次擾台，詢問柯文哲是否遵循議會決議，不辦雙城論壇。

柯文哲先回應，因為有衝突且兩邊關係很爛，他的主張及態度就是要交流，若完全不交流，出事很麻煩。

柯文哲說，議會當時對（共機）擾台沒清楚定義文字，且辦雙城論壇會先跟大陸委員會報告，若陸委會認為因（共機）擾台而不能辦雙城論壇，就要對外說清楚擾台定義。

梁文傑聽聞後指出，共機擾台需由陸委會認定？他認為柯文哲在推卸責任，若柯仍要辦理雙城論壇，舉辦費用約新台幣139萬元，建議透過二備金或募款方式處理。

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北市副市長黃珊珊表示，當時議會在政黨協商時有討論（共機）繞台次數及時間，且經政黨討論後，認為文字不要太具體，並授權北市府認定，且相關內容還是要向陸委會報備。

柯文哲說，有些東西不能以意識形態處理，應要務實解決問題，不是不尊重議會決議，而是（共機擾台）定義應說清楚，否則會以行政權處理，且他若當總統，飛機會飛過（海峽）中線。（編輯：張銘坤）1110714