夏立言任經貿文化交流組員 中市府：近3年沒運作

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）國民黨副主席夏立言已請辭台中市政顧問、國際事務委員，中市議員江肇國今天說，夏立言仍是台中市政府經貿文化交流工作小組成員。副市長令狐榮達表示，小組近3年停止運作。

夏立言 夏立言小檔案 1950年生

學歷：

英國倫敦大學學院法律碩士

牛津大學法律研究所碩士

國立政治大學外交研究所碩士

輔仁大學法律系

英國倫敦大學學院法律碩士 牛津大學法律研究所碩士 國立政治大學外交研究所碩士 輔仁大學法律系 經歷：

行政院陸委會主委

國防部軍政副部長

駐印尼代表

外交部政務次長

駐印度代表

駐紐約辦事處處長

外交部國際組織司司長

駐加拿大代表處副代表

外交部駐美國代表處政治組組長

外交部新聞文化司副司長 看更多 關閉 近日率團赴中國訪問，引發各界討論，台中市長盧秀燕認為「時機不宜、徒增困擾」，民進黨台中市長參選人蔡其昌及民進黨台中市議會黨團都要求中市府解聘夏立言。夏立言12日主動聯繫令狐榮達請辭台中市國際事務委員與市政顧問身分。

台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨籍台中市議員江肇國指出，夏立言仍是台中市政府經貿文化交流工作小組成員，此小組是盧秀燕上任後第一次報告中的施政重點，2019年4月16日由令狐榮達代表頒發聘書給夏立言，預計拓展東南亞及兩岸間的交流。

江肇國指出，台中市政府從市政、兩岸、國際事務都相當倚重夏立言，選舉前夕出訪中國，恐怕有重要任務或替中市府傳話給中國，與台商、台生交流討論爭取權益，甚至替盧秀燕選舉募款。要求市府一次說清楚，不要議員查一件、才願意說明一件。

對此，令狐榮達說，夏立言請辭時表示，看到最近報導感覺到市府為難，希望不要模糊焦點並以市政優先，所以請辭所有義務工作。令狐榮達指出，經貿文化交流工作小組為臨時工作小組，六都中有五都皆有設立，是義務性工作，2019年9月後已停止運作，換句話說，已近3年停止運作，與此次夏立言訪中也無任何關聯。（編輯：郭諭儒）1110816