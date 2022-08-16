傳夏立言向陸委會稱將見汪洋 國民黨嚴正否認

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）有媒體報導，國民黨副主席夏立言此次率團赴中訪問，曾在向陸委會報備時，稱此行將會見到全國政協主席汪洋，但國民黨今天表示，報導與事實不符，夏立言依法向陸委會報備時，從未提過汪洋。

有媒體今天報導，夏立言以電話跟陸委會主委邱太三直接聯繫，表達訪問團預計在10日前往，並告知陸委會，此行將會見包括汪洋、國台辦主任劉結一在內的中共官員。

對此，國民黨下午發出新聞稿駁斥，國民黨指出，報導與事實不符，更對國民黨緩和兩岸關係的努力造成負面影響。當初夏立言依法向陸委會報備時，「從未提過汪洋」，相關內容都有公文為證。

國民黨表示，夏立言在回應邱太三電話聯繫時也表示，此行早已於數月前就安排，行程由國民黨主動規劃和安排，與國際友人訪台、中共軍演皆毫無相關，完全依法報備，未來返國後也願意向陸委會簡報。

國民黨也表示，夏立言在和邱太三通話時坦誠地表示，此行主要目的就是在當前兩岸官方協商機制完全中斷的情況下，關懷在中國大陸工作、求學、生活的國人，反映他們碰到的問題，並向陸方反應目前台灣社會、農漁民及中小企業的心聲。

國民黨強調，此行考量維持兩岸和平穩定與經濟發展前景，也是替兩岸保持最低限度的聯繫管道，以台灣民眾利益為優先，絕對經得起外界檢驗。媒體相關報導應基於事實，而非以模糊拼湊的內容來混淆視聽、誤導輿論，特此澄清。（編輯：黃國倫）1110816