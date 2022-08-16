傳夏立言訪中前向邱太三報備將見汪洋 陸委會：與事實不符

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（中央社台北16日電）有媒體報導，國民黨副主席夏立言訪陸前與陸委會主委邱太三直接聯繫溝通，包括向陸委會報備將會見到中共高官汪洋等人；陸委會今天回應，報導與事實不符。

陸委會今天下午發布新聞稿回應報導內容。

陸委會表示，報導涉及國民黨與邱太三溝通等節，與事實不符，陸委會也未對外公布雙方談論內容，媒體亦沒有就此向陸委會查證或詢問。

對於這次國民黨率團赴陸，陸委會表示，考量中共對台針對性軍演等複合性施壓，破壞台海現狀及圖謀侵犯我主權等之際，政府雖已沒有權限禁止渠等赴陸，但確實在第一時間向國民黨方面表達勸阻，此時並非赴陸交流妥當時機。

陸委會重申，盼此刻朝野團結一致，共同面對中共對台全面性、系統性的危害，明確反映我社會民意強烈反對其粗暴武力威嚇的聲音，以維護台灣整體利益。

在共軍對台進行演習之際，夏立言訪陸引發軒然大波。

媒體引述知情人士表示，夏立言與邱太三直接電話聯繫，告知此行將會見到全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等中共官員。

媒體報導指出，邱太三勸阻認為不宜在此敏感時刻行動，對岸此時同意國民黨登陸，對外有緩解國際譴責聲浪的用意，對內還可分化台灣內部。可依照原規劃拖到24日以後再成行，屆時軍演應已結束；但藍營高層未答應。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110816