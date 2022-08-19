傳夏立言擬會劉結一 綠委要求維護國家主權

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北19日電）媒體報導國民黨副主席夏立言訪問中國大陸期間，計畫與國台辦主任劉結一會面。民進黨團副幹事長林靜儀說，國民黨若不藉機會維護國家主權立場，將成為賣台政黨。

國民黨則表示，任何會面行程，都是以反映台灣人在大陸遭遇的問題，以及農漁民、中小企業等台灣社會各界的心聲為主；任何對話都會堅持以台灣利益為優先，在中華民國憲法基礎上，基於黨章、黨綱的有關規定，與大陸進行有原則的交流。

國民黨指出，在兩岸官方對話管道中斷情況下，國民黨一向關心在陸台商台生權益，目的是為了維持兩岸和平穩定與經濟發展前景，在兩岸間維持最低限度的溝通管道。

媒體今天報導，夏立言一行人預計20日下午解除隔離，21日起展開行程，依序與福建、珠三角、長三角地區台商、台眷、台生座談，並擬安排與劉結一、大陸海協會會長張志軍等涉台官員會面。

民進黨團今天上午舉行「國民黨呼應中國配合演出露出馬腳」記者會，副幹事長林靜儀與立委羅致政出席。

羅致政表示，國民黨曾公開聲明表示夏立言訪團絕無訪問北京、會見大官，也不談及政治議題；但媒體這幾天報導，國民黨大陸事務部主任林祖嘉以視訊方式參加2022年兩岸關係研討會，公開觸及九二共識及反對台獨等議題，不僅違背當初不談政治議題的聲明，也替中國立場背書。

羅致政說，媒體報導夏立言擬在上海會見劉結一，除非國民黨認為劉結一是小官，否則國民黨是違背承諾；這次訪團對外說法從「客隨主便」到積極安排，顯然早有預謀。

羅致政指出，黨團曾向夏立言訪中提出「3問3要」，如抗議環台軍演、表達中華民國存在事實，許多國民黨縣市首長參選人都附和民進黨團看法；未來民進黨團將持續檢視國民黨有無違背人民利益、挑戰兩岸基本立場。

林靜儀表示，夏立言訪團赴中國明顯是主席朱立倫授意，起初稱不參與政治性活動，但林祖嘉在隔離時卻線上參與2022年兩岸關係研討會，會議中附和堅持九二共識。

林靜儀說，夏立言和林祖嘉見劉結一時，敢不敢說中華民國不屬於中華人民共和國？國民黨若不能藉這機會表達維護國家主權的立場，將會成為賣台的政黨。（編輯：翟思嘉）1110819