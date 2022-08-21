朱立倫：目前沒看到夏立言與劉結一會面行程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國大陸訪問。主席朱立倫21日表示，目前沒有看到與國台辦主任劉結一等人會面的行程。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨桃園市長參選人張善政出席活動時表示，夏立言此次赴陸就是要解決台胞、台生、台商的問題，目前沒有看到與國台辦主任劉結一等人會面的行程。

朱立倫下午出席桃園區活動接受媒體聯訪，對於媒體詢問，國民黨副主席夏立言率團訪陸，解除隔離後是否與國台辦主任劉結一會面。朱立倫表示，夏立言公開談話的第一段，最重要就是捍衛中華民國、捍衛台灣的權益。

朱立倫說，夏立言這次去的主要目的就是解決台胞、台生、台商的問題，也希望減少台灣中小企業跟農漁業的經濟損失，降低兩岸對立、戰爭的風險，接下來的行程幾乎都是到各地跟台商的座談，「目前為止，我沒有看到這樣的行程，如果有這樣的行程，我相信事前一定會跟大家報告」。

媒體又問，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，數位中介服務法只是草案，沒有強推或撤回疑慮。朱立倫說，「這簡直是世界上最大的一個笑話」，草案就是政府提出的方案，當然就是政府的立場，就是民進黨、執政黨的立場，今天社會看到這麼荒謬、離譜，甚至是準備要做新的言論戒嚴的一個草案，當然不能接受。

朱立倫指出，他相信民進黨提都不能提，提了就表示這個政黨真的是民主倒退，完全已經忘了台灣這個時代再搞所謂言論戒嚴，沒有人可以接受。

對於台北、桃園的選戰，朱立倫表示，幾乎每週都回到桃園，相信桃園鄉親都感受到國民黨越來越團結，一定努力讓桃園更好，不只桃園要好，台北也要好、各地都要好，看到國民黨台北市長參選人蔣萬安越來越努力，也看到台北努力的成果，國民黨會持續加油。

另外，記者也問張善政，如何看待民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的兒童樂園政見。張善政表示，桃園鄉親會比較關心的事情是前一陣子蘆竹區美福大火以及桃園現在如火如荼進行的捷運施工，或鐵路地下化，鄭運鵬有沒有在關心，他覺得對桃園鄉親來說這比較切身。（編輯：方沛清）1110821