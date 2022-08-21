與廈門台商座談 夏立言：此行是關懷聆聽與傳達意見

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（中央社記者王承中台北21日電）國民黨副主席夏立言率團訪陸，20日解除隔離後，先與廈門市委相關人員與台商代表餐敘，建議儘速開放小三通；他緊接著在今天上午與廈門當地台商進行座談。

夏立言表示，此行計畫很久，任務就是關懷、聆聽，傳達台商的意見，並監督台灣政府。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演，而國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，預計與福建、珠三角、長三角地區台商、台眷、台生座談，引發各界討論。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，夏立言一行於20日下午結束10天的防疫隔離，晚間與廈門市委相關人員及廈門台商協會會長吳家瑩等台商代表餐敘，並於今天上午與廈門當地台商進行座談。

透過國民黨發布的影片顯示，夏立言在與廈門台商的座談中表示，此行計畫很久，出訪的原因很簡單，過去幾年因疫情無法出國，也陸續聽到台商希望能與國民黨會面。黨主席朱立倫交代的任務很簡單，就是「關懷、聆聽」，把台商的意見傳達出來，並監督台灣政府。

另外，國民黨指出，夏立言向廈門市委相關人員提到，金廈是「小三通」的門戶，因疫情影響，暫停小三通，對金門鄉親而言，往來兩岸要先到台灣才能返回金門實在太辛苦，建議儘速開放小三通，恢復兩岸民間正常交流，便利兩岸民眾的民生日常。

夏立言指出，希望廈門能協助解決兩岸交流過程中所衍生的種種問題，以確保台商及台灣居民的權益，與促進兩岸人民的民生福祉，並將台灣人民提出的陳情與問題妥適反應給各個相關機關，協助獲得合理解決。

吳家瑩則表示，非常感謝夏立言率團關懷在廈門投資經營工作的台商、台幹、台眷，以及在廈門教書的台灣老師與學生，目前在廈門投資興業的台商約8000多家，老師與學生近3000人，這些人不該被遺忘。

國民黨指出，因配合廈門防疫政策，上午原訂的座談縮小規模，先邀請廈門當地台商進行座談，與福建其他各縣市台商、台灣人等座談則延至26日晚間舉行。夏立言一行今天下午搭機前往廣州。（編輯：黃國倫）1110821