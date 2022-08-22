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夏立言26日上海會台商 是否見國台辦主任劉結一受矚

2022/8/22 15:51（8/22 16:30 更新）
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10日夏立言搭機前受訪。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月10日
10日夏立言搭機前受訪。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月10日
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（中央社記者吳柏緯台北22日電）據上海台商透露，日前已收到26日研討會與午宴邀請，國民黨副主席夏立言將參與。同時接獲口頭告知，國台辦與上海市政府會有人出席。但除上海市長龔正外，還有那些人並不清楚。

國民黨副主席夏立言

夏立言小檔案

  • 1950年生
  • 學歷：
    英國倫敦大學學院法律碩士
    牛津大學法律研究所碩士
    國立政治大學外交研究所碩士
    輔仁大學法律系
  • 經歷：
    行政院陸委會主委
    國防部軍政副部長
    駐印尼代表
    外交部政務次長
    駐印度代表
    駐紐約辦事處處長
    外交部國際組織司司長
    駐加拿大代表處副代表
    外交部駐美國代表處政治組組長
    外交部新聞文化司副司長
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率團訪陸，20日解除隔離後，21日先與廈門市委相關人員與台商代表餐敘。隨後將陸續前往廣州、深圳、杭州、昆山等地，與當地台商、台生餐敘與座談，並於26日抵達上海。

在兩岸關係緊張之際，夏立言此次出訪行程格外引起關注，同時是否會與國台辦主任劉結一會面，引發關注。

據知情的上海台商向中央社透露，早在國民黨正式對外宣布夏立言訪陸行程之前，8月上旬上海台商圈就已經接到相關的訊息，並且被通知夏立言與21世紀基金會副董事長高思博將在8月26日與上海台商座談、餐敘。

這名台商說，這場研討會邀請上海的台商、台幹參與，促進兩岸交流，同時聽取台商的各項心聲與建言。

至於夏立言是否會利用拜訪上海的機會與劉結一見面，這名台商表示，有接獲口頭通知，當天會有國台辦與上海市政府相關人士參加。據他所知，上海市長龔正應該會出席午宴，盡地主之誼，然而其他有那些官員參加就不得而知。

國民黨主席朱立倫21日出席公開活動受訪時表示，夏立言此次赴陸就是要解決台胞、台生、台商的問題，目前沒有看到與國台辦主任劉結一等人會面的行程。「如果有這樣的行程，我相信事前一定會跟大家報告」。（編輯：張淑伶）1110822

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