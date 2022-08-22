傳夏立言將會劉結一 藍營：未要求也未聽聞

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（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）外傳國民黨副主席夏立言訪陸將與國台辦主任劉結一等人見面，國民黨內人士今天指出，此行定調關懷台商、台生，未主動要求，也未聽聞會與中共官員見面。民進黨立委羅致政表示，訪問應公開透明，不要出賣台灣，自我矮化。

國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，預計與福建、珠三角、長三角地區台商、台眷、台生座談，引發各界討論。外傳夏立言將在出訪過程中與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一、海峽兩岸關係協會會長張志軍等人會面。

國民黨內熟悉兩岸事務的人士指出，雖然夏立言在出訪前曾受訪表示「客隨主便」，但此行早已定調是聆聽、關懷在陸台商、台眷、台生所遭遇的問題，從未主動要求與劉結一等中國大陸涉台官員見面，目前也未聽聞會見面。

黨內人士表示，對於訪陸行，黨主席朱立倫的立場也很清楚，就是捍衛中華民國、捍衛台灣的權益。且朱立倫也表示，目前為止沒有看到有要見面的行程，若有這樣的行程，事前一定會跟大家報告。

對此，民進黨立法院黨團今天召開記者會，會中有媒體詢問夏立言可能跟劉結一見面一事。主持記者會的民進黨立委羅政政說，黨團在夏立言出訪前就不斷要求要公開透明所有行程及可能碰觸的對象，但國民黨一路走來遮遮掩掩，甚至以台商、台生、台眷當幌子，掩飾真正進行政治接觸與談判的作法，現在終於露出馬腳，可能與劉結一碰面。

羅致政指出，夏立言如果與劉結一碰面，應嚴正表達中華民國存在的事實，也要對中共近來一連串軍演挑釁行為表達抗議。此外，中國近期公布對台白皮書，希望夏立言利用這個機會表達不同立場。

羅致政表示，夏立言的訪問過程，應該要公開透明，不要遮遮掩掩，也千萬不要出賣台灣人民的利益，更不要扭曲、矮化、犧牲中華民國主權。（編輯：翟思嘉）1110822