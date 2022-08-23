訪中會台商台生 夏立言：兩岸應共同努力維繫和平

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨副主席夏立言訪陸，今天與浙江地區台師、台生、台商座談。夏立言表示，兩岸實在不能再重演過去戰爭所造成的遺憾，兩岸應共同努力維繫這得來不易的和平，繼續透過交流降低衝突風險。

夏立言10日率團訪陸，20日解除隔離後，21日先與廈門市委相關人員與台商代表餐敘。隨後將陸續前往廣州、深圳、杭州、昆山等地，與當地台商、台生餐敘與座談，並於26日抵達上海。

國民黨今天發布新聞稿指出，夏立言一行今天前往杭州，與浙江地區的台師、台生、台商共同座談。在座談會中，夏立言表示，今天適逢823砲戰勝利紀念日，兩岸實在不能再重演過去戰爭所造成的遺憾；兩岸應共同努力維繫這得來不易的和平，繼續透過交流降低衝突風險。

國民黨表示，與會的浙江台州創會會長、全國台企聯常務副會長李泓蘭在會中表示，兩岸關係好，台灣才會好，人民生活也才會好，良好的投資環境和生活發展前景需要兩岸共同維護。

李泓蘭指出，來往兩岸台商台胞，希望國民黨能把最近兩岸緊張的形勢、對於大陸軍演、經濟制裁的擔心，透過面對面的交流，反映真實的心聲，「將危機變成轉機」。唯有兩岸交流合作，努力維持和平，才能真正符合兩岸民眾的利益。

國民黨指出，夏立言一行預計24日上午搭乘高鐵前往昆山，下午將與江蘇地區台商座談。（編輯：蘇龍麒）1110823