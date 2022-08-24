夏立言率團赴中 朱立倫：沒有要跟劉結一見面

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，外傳將與國台辦主任劉結一見面，但黨主席朱立倫今天說，沒有要跟劉結一見面，如果有要跟其他大陸人士見面，事前跟事後都會向大家說明。

國民黨副主席夏立言率團訪陸，在兩岸關係緊張之際，夏立言此次出訪行程格外引起關注，同時是否會與劉結一會面，引發關注。

朱立倫今天上午出席國民黨智庫舉辦的「中山獎學金及孫運璿研究獎金遴選啟動」記者會後，對於夏立言是否會與劉結一會面，他在受訪時表示，沒有要跟劉結一見面這回事，如果有要跟其他的大陸人士見面，事前、事後都會向大家說明；他強調，夏立言在大陸一定是基於中華民國、台灣民眾的立場，做該做的事、說該說的話。

對於黨內仍對夏立言訪陸有雜音，朱立倫則說，不去是最容易的事，不做也很簡單，因為知道去了一定被罵，也對國民黨是不利，但作為負責任的政黨，夏立言目前在對岸，所做的就是解決台胞、台生、台商的問題，解決中小企業、農漁民的問題，這才是目標，也希望和緩兩岸對立氣氛、戰爭風險，這不是為自己，是為台灣好。

面對宜蘭縣長林姿妙遭起訴，朱立倫表示，林姿妙是負責、認真的媽媽縣長，司法一定會還林姿妙公道，相信以林姿妙的認真努力，一定會獲得宜蘭縣民的肯定，也完全不會有換人參選宜蘭縣長的問題。

談到台南發生的襲警案，朱立倫指出，再次呼籲總統蔡英文，「今天公祭，明天就忘記」，這是全民都在說的，對於最辛苦的警察，不要再讓任何一個警察被公祭，蔡總統說要改善警方裝備，大家都已聽了6年，但有改進嗎，也都說要放寬警械使用，當警察受到最大傷害時，又有誰站出來為基層員警說話。

此外，國民黨將於28日舉辦全代會，有媒體報導，黨中央為了維穩，要安排近300位暗樁發言，營造大會和諧氣氛與全體共識，對此，朱立倫說，荒謬的流言，就會被某些媒體寫出來，被一傳再傳，根本沒這一回事。（編輯：翟思嘉）1110824