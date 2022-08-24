中國禁台灣農漁產品 藍：政府不應阻擾民間對話

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天表示，民進黨即便無法緩和兩岸對立情勢，也不應該阻擾民間良性對話的管道；盼副主席夏立言此次率團訪陸，能充分反映台灣農漁民心聲，儘速解決農漁產品輸入的問題。

中國大陸當局暫緩部分台灣農漁產品輸入，國民黨今天邀請農漁民代表，召開記者會，表達當前面臨的困境，並強調兩岸唯有持續溝通、互動，累積善意、互信，才能根本解決台灣農漁民的生計困境。

文傳會副主委林家興指出，近期區域情勢不斷升高，兩岸對抗受傷的是台灣的農漁民、中小企業，政府有責任尋求務實解方，但遺憾的是相關部會首長推卸責任，甚至反嗆要到對岸找解方的在野黨與民間團體。政府無法解決問題，卻還將心力放在抹黑、抹紅在野黨。

林家興也說，中國大陸是台灣最主要的貿易夥伴，民進黨嘴巴喊抗中，獲取政治利益，手中卻放不下兩岸貿易的經濟紅利。當兩岸溝通出現問題、貿易出現摩擦時，受苦的是台灣基層農漁民；呼籲民進黨將打擊在野黨的心力，拿來顧民生，好好幫助農漁民解決問題。

林家興表示，夏立言赴陸訪問時曾說，這趟就是要捍衛台灣權益，但遺憾政府相關單位不斷抹紅；夏立言行前有向陸委會報備相關行程，甚至連不確定的部分，都有向陸委會說明，此行就是關懷台生、台商，並未預排任何政治行程。

受邀出席記者會的中華民國農會理事長黃瑞吉則說，鳳梨、釋迦、蓮霧遭對岸禁止進口後，衝擊很大，因為農特產品需要靠大陸市場，比較有辦法銷售，運輸過程也短，現在被禁止後，政府說可銷往東南亞或歐美，但鮮果類的不適合長期運輸，就算銷過去，當地也吃不習慣，因此接受度低。

黃瑞吉說，政府為何不與對岸和平相處，能帶給農民有較好的收益才是最重要的，不要常常喊政治口號，這沒有用。台灣農民生產能力很強，但政府若沒有一套措施解決目前的問題，未來只會一直滯銷。（編輯：翟思嘉）1110824