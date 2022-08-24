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夏立言率團訪中 國民黨：24日晚間與海協會長張志軍餐敘

2022/8/24 17:56（8/24 19:04 更新）
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圖為10日夏立言搭機前受訪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，今天前往台商聚集重鎮江蘇昆山；國民黨今天表示，稍早接獲通知，晚間海協會長張志軍將與夏立言一行見面餐敘。

夏立言

夏立言小檔案

  • 1950年生
  • 學歷：
    英國倫敦大學學院法律碩士
    牛津大學法律研究所碩士
    國立政治大學外交研究所碩士
    輔仁大學法律系
  • 經歷：
    行政院陸委會主委
    國防部軍政副部長
    駐印尼代表
    外交部政務次長
    駐印度代表
    駐紐約辦事處處長
    外交部國際組織司司長
    駐加拿大代表處副代表
    外交部駐美國代表處政治組組長
    外交部新聞文化司副司長
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10日率團訪陸，20日解除隔離後，21日與廈門市委相關人員及台商代表餐敘；之後前往廣州、深圳、杭州、昆山等地，與當地台商、台生餐敘座談，定26日抵達上海。

國民黨今天下午發出新聞稿表示，夏立言上午搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，由昆山台協會長孫德聰導覽介紹，並帶領夏立言一行進行參拜。

國民黨指出，稍早接獲通知，晚間張志軍將與夏立言一行見面餐敘。

國民黨表示，全國台企聯會長李政宏在座談時表示，自2016年海基、海協中斷溝通以來，在大陸的台商台胞們遇到各種問題、困難，沒有官方管道可尋求協助，只能透過全國台企聯或各地台協給予幫忙。

夏立言回應，昆山可以說是這幾十年來中國大陸快速發展的一個縮影，同時也是台商、台胞在大陸奮門和貢獻，以及兩岸互利共榮的一個重要見證者；當前雖然局勢相對艱難，但國民黨必須義無反顧，為所當為。（編輯：蘇龍麒）1110824
圖為海協會長張志軍。（中央社檔案照片）
圖為海協會長張志軍。（中央社檔案照片）
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