夏立言率團訪中 國民黨：24日晚間與海協會長張志軍餐敘

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，今天前往台商聚集重鎮江蘇昆山；國民黨今天表示，稍早接獲通知，晚間海協會長張志軍將與夏立言一行見面餐敘。

夏立言

夏立言小檔案 1950年生

學歷：

英國倫敦大學學院法律碩士

牛津大學法律研究所碩士

國立政治大學外交研究所碩士

輔仁大學法律系

英國倫敦大學學院法律碩士 牛津大學法律研究所碩士 國立政治大學外交研究所碩士 輔仁大學法律系 經歷：

行政院陸委會主委

國防部軍政副部長

駐印尼代表

外交部政務次長

駐印度代表

駐紐約辦事處處長

外交部國際組織司司長

駐加拿大代表處副代表

外交部駐美國代表處政治組組長

外交部新聞文化司副司長 看更多 關閉

10日率團訪陸，20日解除隔離後，21日與廈門市委相關人員及台商代表餐敘；之後前往廣州、深圳、杭州、昆山等地，與當地台商、台生餐敘座談，定26日抵達上海。



國民黨今天下午發出新聞稿表示，夏立言上午搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，由昆山台協會長孫德聰導覽介紹，並帶領夏立言一行進行參拜。



國民黨指出，稍早接獲通知，晚間張志軍將與夏立言一行見面餐敘。



國民黨表示，全國台企聯會長李政宏在座談時表示，自2016年海基、海協中斷溝通以來，在大陸的台商台胞們遇到各種問題、困難，沒有官方管道可尋求協助，只能透過全國台企聯或各地台協給予幫忙。



夏立言回應，昆山可以說是這幾十年來中國大陸快速發展的一個縮影，同時也是台商、台胞在大陸奮門和貢獻，以及兩岸互利共榮的一個重要見證者；當前雖然局勢相對艱難，但國民黨必須義無反顧，為所當為。（編輯：蘇龍麒）1110824