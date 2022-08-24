夏張餐敘 張志軍：軍演是打擊台獨與外來干涉

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（中央社記者呂佳蓉台北24日電）國民黨副主席夏立言今晚與中國大陸海協會長張志軍餐敘，席間夏立言傳達了對軍演的不滿及憂慮。根據北京深夜發布新聞稿，張志軍聲稱，軍演是打擊台獨外來干涉的「正義之舉」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室深夜發布新聞稿，題為「張志軍會見夏立言一行」，當中還指出要「堅持九二共識」反對台獨」。

國台辦新聞稿指出，張志軍24日在江蘇昆山會見了來訪的中國國民黨副主席夏立言一行。兩人是老朋友，都曾擔任雙方兩岸事務主管部門負責人，曾共同參與推動兩岸關係和平發展。張志軍和夏立言會面，就當前兩岸關係等交換了看法。

張志軍宣稱，當前台海形勢陷入緊張動盪，「我們採取的相關反制行動是捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」。面對複雜形勢，要堅定「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎，加強交流溝通，共同維護台海和平穩定，造福兩岸民眾。

國民黨晚間的新聞稿指出，夏立言表示，既然要反映台灣民意，就必須直言不諱，而第一要務就是傳達台灣民眾對於中國大陸軍方在台灣周邊海域連日軍演的不滿與憂慮。（編輯：邱國強）1110824