綠委籲勿媚共 藍：支持夏立言表達反對大陸軍演

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國民黨副主席夏立言24日與海協會會長張志軍餐敘時，表達台灣民眾對於大陸軍演的不滿與憂慮。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（圖）25日受訪表示，支持夏立言的做法。中央社記者范正祥攝 111年8月25日

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（中央社記者王揚宇、范正祥、郭建伸台北25日電）國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，昨晚與海協會長張志軍餐敘。民進黨立委羅致政今天說，這跟國民黨先前說法矛盾，國民黨須對外說明、不要媚共。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應媒體詢問時說，夏立言與張志軍見面時，表達台灣民眾反對大陸軍演，立場非常清楚，「我們支持夏立言這樣的做法」。

民進黨立法院黨團今天召開「夏張已見，夏劉將會？國民黨踹共不要媚共」記者會，與會的羅致政說，國民黨在夏立言出發前，說是要對台商、台生、台眷關懷，不會與中國官員接觸，但夏立言跟張志軍餐敘，國民黨的前後說法矛盾，甚至是掩耳盜鈴。

羅致政表示，國民黨用台商、台生、台眷作幌子，真正目的是要進行國共間的談判、接觸，且夏立言與張志軍的會面過程不透明，對於中國傷害台灣利益的說法及對國際社會傳遞錯誤訊息等，國民黨怎麼表達台灣人民的立場。

羅致政指出，夏立言未來會不會與中國國台辦主任劉結一見面，國民黨雖然說不會，但從這一路下來的經驗來看，沒有人可以保證。

羅致政表示，中國現在又宣布要進行軍演，這直接打臉夏立言，也打臉國民黨主席朱立倫，請朱立倫捍衛中華民國及台灣人的尊嚴，不要一再被對岸打臉、唾面自乾。

民進黨立法院黨團副書記長王美惠表示，國民黨口口聲聲說是為了台灣人民，這一切都在騙，可以繼續看夏立言這幾天跟誰見面，朱立倫實在太惡質。台灣人沒有那麼好騙，國民黨要敢做敢當，向全體台灣人民說清楚此行的真正目的，不要打著護國之名，行損國之實。

曾銘宗今天回應媒體詢問時說，張志軍已經退休，不是政府官員，張志軍現在是大陸海峽兩岸關係協會會長。

被問到中共軍演恫嚇，仍頻頻騷擾台灣，曾銘宗呼籲，強化台灣自我防衛是當務之急，並盼兩岸交流對話化解歧見，維繫和平穩定，促進兩岸和平發展。

此外，台灣基進秘書長王興煥今天偕多位黨籍議員參選人舉行記者會，表示台海和平不在順從中國，而在自助人助：自助是台灣的自立自強，包括台灣共同體意識凝聚、以敵我辨識為基礎發展的國防武備。

王興煥表示，夏立言此行，不論見誰都是通敵，台灣基進將在27日夏立言返台時，赴機場表達台灣人的憤怒。（編輯：趙蔚蘭）1110825