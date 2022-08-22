傳夏立言將會劉結一 國台辦：不值得大驚小怪

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（中央社台北22日電）外傳中國國民黨副主席夏立言將與中國大陸國台辦主任劉結一會面，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，中共中央台辦、有關方面和地方與訪問團交流交往，「理所應當，沒有什麼值得大驚小怪」。

馬曉光今天以書面「答記者問」回覆有關夏立言率團赴陸的相關問題。

他說，多年來中國共產黨與中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持維護互信，加強交流合作，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸民眾福祉、維護台海和平穩定發揮了重要積極作用。

他說，中國國民黨副主席團來訪，中共中央台辦、有關方面和地方與訪問團交流交往，理所應當，沒有什麼值得大驚小怪。

馬曉光並批評，「民進黨當局對此進行惡意炒作，進一步暴露了其頑固謀『獨』、挑釁大陸、干擾破壞兩岸交流合作與兩岸關係和平發展的政治本性」。

夏立言10日率團訪陸，20日解除隔離後，21日先與廈門市委相關人員與台商代表餐敘。隨後將陸續前往廣州、深圳、杭州、昆山等地，與當地台商、台生餐敘與座談，並於26日抵達上海。

國民黨在此前共軍圍台軍演的敏感時期，決定由副主席夏立言率團訪問大陸，引起國民黨黨內與社會議論。

國民黨當時稱，此行不談論政治以及會見高官，但訪陸團中的大陸事務部主任林祖嘉與劉結一18日均以視訊參與由陸方舉行的2022年兩岸關係研討會；外界更指夏立言26日將在上海會見劉結一，引發關注。

國民黨主席朱立倫21日出席公開活動受訪時表示，夏立言此次赴陸就是要解決台胞、台生、台商的問題，目前沒有看到與國台辦主任劉結一等人會面的行程。「如果有這樣的行程，我相信事前一定會跟大家報告」。（編輯：張淑伶）1110822