蔣萬安競辦譴責中共軍演 籲夏立言在陸行程透明

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天晚間表示，樂見美國訪團促進對話，並譴責中共軍演無助和平，也呼籲國民黨副主席夏立言訪中行程應該公開透明、即時揭露。

蔣萬安競選辦公室晚間發布新聞稿表示，針對美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員團14日及15日訪台，中共解放軍今天宣布在台海周邊軍演，蔣萬安競選辦公室樂見訪團促進台美對話、譴責中共軍演無助兩岸和平。

蔣辦也強烈呼籲，夏立言在陸行程要公開透明、即時揭露，且應譴責中共軍演無助兩岸和平，並重申捍衛中華民國主權的決心。

蔣辦表示，馬基擔任美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席，對於台美關係頗具影響力，樂見台美積極對話，促進在外交、國防、產業、氣候變遷的合作契機。

蔣辦指出，中共一而再、再而三對台軍演，已經嚴重破壞兩岸互信，而軍演影響到台灣周邊海、空航道，也會讓中共的國際形象受損。

蔣辦表示，相信國人都有捍衛中華民國的決心，軍事壓力不會讓國人屈服，只會讓國人更團結。（編輯：方沛清）1110815