更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
夏立言訪中
新聞專題
夏立言訪中
首頁 / 政治

蔣萬安競辦譴責中共軍演 籲夏立言在陸行程透明

2022/8/15 22:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今天晚間表示，樂見美國訪團促進對話，並譴責中共軍演無助和平，也呼籲國民黨副主席夏立言訪中行程應該公開透明、即時揭露。

蔣萬安競選辦公室晚間發布新聞稿表示，針對美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率領參眾議員團14日及15日訪台，中共解放軍今天宣布在台海周邊軍演，蔣萬安競選辦公室樂見訪團促進台美對話、譴責中共軍演無助兩岸和平。

蔣辦也強烈呼籲，夏立言在陸行程要公開透明、即時揭露，且應譴責中共軍演無助兩岸和平，並重申捍衛中華民國主權的決心。

蔣辦表示，馬基擔任美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席，對於台美關係頗具影響力，樂見台美積極對話，促進在外交、國防、產業、氣候變遷的合作契機。

蔣辦指出，中共一而再、再而三對台軍演，已經嚴重破壞兩岸互信，而軍演影響到台灣周邊海、空航道，也會讓中共的國際形象受損。

蔣辦表示，相信國人都有捍衛中華民國的決心，軍事壓力不會讓國人屈服，只會讓國人更團結。（編輯：方沛清）1110815

蔣萬安
夏立言訪中被說是投降 蔣萬安：不要曲解協助心意 夏立言訪中 朱立倫：舒緩嚴重對立降低戰爭風險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀