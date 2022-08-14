夏立言訪中惹議 黃珊珊：時機不宜就叫投降

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國民黨副主席夏立言訪中引起爭議，藍營內部也有反彈聲浪，台北市副市長黃珊珊（圖）14日對此表示，支持溝通取代對抗，但是時機不宜，若是現在就叫做「投降」、是不對的。（黃珊珊辦公室提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）針對國民黨副主席夏立言訪問中國引起爭議，藍營內部也有反彈聲浪。台北市副市長黃珊珊今天表示，支持溝通取代對抗，但是時機不宜，若是現在就叫做「投降」、是不對的。

黃珊珊下午出席在萬華區所舉辦的「黃珊珊：33個人生故事」新書簽書會，會中媒體聯訪詢問如何看夏立言近日率團赴中國訪問，不少藍營人士持異議看法，但國民黨台北市長參選人蔣萬安卻鮮少談及此事。

黃珊珊表示，她只講自己的立場，對於「溝通取代對抗」是給予支持，但是時機不宜，若是現在就叫做「投降」，這是不對的，要選擇正確時機。

對於蔣萬安近日將推新書且內容談及蔣家身世，媒體追問是否為爭取泛藍選票，以及現在出書疑似成為參選台北市長的標配？黃珊珊認為，每個人出書都是分享自己的人生經驗，她的新書是要送給年輕人「希望大家要勇敢」，且每個人提到自己身世都是很自然、正常的事，無所謂搶票問題。

黃珊珊提到，自己的工作很多，一直都有在整理，集結成書也算是一種人生記錄，並未否認將計畫再推第二本書談擔任副市長任內的相關故事。

媒體還問到民進黨台北市長參選人陳時中近日提內湖交通解方，內容包含新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道，卻遭內湖區港墘里長魏景城認為效果不彰。

對此，黃珊珊表示，若要做穿越河川的地下道，光是河床就達32公尺，若穿越下去再拉出來，能否順利處理內湖交通還是個問號，且重點在於提出政策還是要能具體可行，不要只是畫圖而已。

她說，魏景城任內針對內湖交通就已提出許多建議和改善意見，包括高架規劃部分早就提出也進行過評估，但重點在於松山機場，並非沒評估過而隨便畫一畫。

由於黃珊珊今早拜訪士林市場自治會，媒體問到士林市場自治會長表態力挺，加上近來多名藍綠里長也相挺，是否如外界所解讀為拔樁成功？黃珊珊表示，每個人都有自主權「是人不是樁」，自己從政20多年，最多的叫「朋友黨」，朋友最重要且是永遠的，而選舉只是一時的。（編輯：李亨山）1110814