國防部：中共認知戰8/1先開打 爭議訊息迄今逾270則

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中國4至7日在台灣周邊海空域軍演，為距西南演訓地點較近的高雄西子灣海域5日停留船隻明顯增多。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部政治作戰局副局長陳育琳今天表示，中共在軍演前就已展開認知作戰攻勢，自1日到8日中午12時止，共有272則爭議訊息，其中又以「擾亂軍民士氣」類別最多、高達130則；她呼籲，民眾應以國防部公布訊息為主。

國防部下午3時召開「中共軍演相關議題說明」線上記者會，副參謀總長暨執行官鄭榮豐上將、國防部發言人孫立方少將、情次室次長顏有賢中將、作計室次長葉國輝中將、通次室次長盧建中中將、政戰局副局長陳育琳少將、法律司司長沈世偉中將等人出席；有別於平常身穿軍便服或軍常服出席記者會，今天與會將領均著迷彩服。

中共軍演迄今，網路社群流傳台灣桃園機場遭飛彈襲擊、海軍艦艇逼近花東外海等爭議訊息不斷，國防部今天也在記者會上發布爭議訊息的內容數量。

陳育琳表示，隨著網路社群、資訊媒體發展迅速，戰爭型態和過去有著極大轉變，特別是認知作戰部分，藉由破壞社會既有的網絡、深化對立，進而產生左右戰場勝負的關鍵影響力。

根據國軍統計，中共在軍演前就已展開認知作戰攻勢，自1日到8日中午12時止，共有272則爭議訊息，進一步分析內容可區分「營造武統氛圍」（軍演前13則、軍演間78則，共91則）、「打擊政府威信」（軍演前12則、軍演間39則，共51則）、「擾亂軍民士氣」（軍演前6則、軍演間124則，共130則）等類型，這些訊息經過大量複製傳散，影響力不容小覷。

陳育琳強調，國軍透過查證、溯源、澄清及反制等步驟，應對相關爭議訊息，並呼籲民眾應以國防部對外公布的訊息為主，勿聽信相關謠言。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110808