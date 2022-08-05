黃明昭：假訊息擾亂民心 未查證轉傳將究辦

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警政署5日在刑事局舉行記者會，署長黃明昭（左）表示，近期常出現假訊息擾亂民心，民眾若未查證轉傳，警方會依法究辦。中央社記者劉建邦攝 111年8月5日

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（中央社記者劉建邦台北5日電）警政署長黃明昭今天表示，網傳中共官媒宣布撤離在台陸人為假訊息，查獲轉貼訊息劉姓男子送辦；近期常出現假訊息擾亂民心，民眾若未查證轉傳，警方會依法究辦。

陸委會昨天發布新聞資料指出，4日上午網路社群流傳中共官媒央視宣布，「中共有關部門決定撤離在台的大陸同胞」，經查證為假消息，請民眾不要轉傳，政府將移送有關檢調機關偵辦查處。

警政署今天在刑事局召開記者會，署長黃明昭說，有關網傳中共有關部門要撤離在台的大陸同胞，陸委會已說明為假訊息，警方查出屏東縣39歲劉姓男子涉案。

黃明昭表示，劉姓男子昨天下午已向屏東縣警察局自首，警詢後依違反社會秩序維護法函送屏東地方法院裁罰。劉男是從LINE群組轉貼至網路論壇批踢踢實業坊（PTT），在LINE群組貼文的為中國籍女子，會持續追查、偵辦。

黃明昭指出，近期出現相關假訊息擾亂民心，呼籲民眾不要轉傳假訊息，應進一步查證，若轉傳、發文假訊息，警方絕對嚴辦。

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此外，警用行動電腦等警察相關勤務系統昨晚中斷，導致基層員警無法查詢。警政署資訊室主任林建隆今天出席記者會時說，排除駭客網路攻擊，是因資訊室機房網路設備故障，導致無法提供服務，且民眾個資未外洩。

林建隆表示，因警政署資訊室機房網路設備防火牆太舊，導致發生故障，進一步無法正常連線，防火牆連線屬於警政系統匝道口，故障會導致系統無法連線，且後續相關分析紀錄無異常連線，所以排除駭客網路攻擊。（編輯：唐聲揚）1110805