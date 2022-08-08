共軍南海又有新演訓 從南往北到渤海持續軍演

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共軍8至9日在廣東湛江東方的南海海域舉行射擊訓練，中國海事局要求船隻禁止駛入區內。（中央社製圖）

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（中央社台北8日電）中國海事局今天公告，中共解放軍8至9日每天上午8時到下午6時在廣東湛江東方的南海海域舉行射擊訓練。加上黃海南部及渤海近日至今天先後展開演訓，共軍形同在中國沿海從南到北都有軍演。

這項南海射擊訓練由廣東海事局發布，並由中國海事局官網公告，要求船隻禁止駛入區內。對照海圖，射擊訓練區域約在湛江南三島東部近海，面積並不大。而湛江是中共南海艦隊的最主要基地。

在這項射擊訓練展開前，共軍宣布今天凌晨0時起至9月8日深夜12時止，在渤海特定海域執行長達1個月的「軍事任務」。而在稍早，共軍則宣布自6日至15日每天上午8時至下午6時，在黃海南部特定海域進行「實彈射擊」。

上述3個海域同時進行的軍事演習，分布在中國大陸沿海的南部、中部及北部，被認為具有宣示意味，但目前無法得知共軍具體的演訓內容。

在台海，共軍東部戰區今天中午聲稱，今天繼續在台灣周邊海空域進行「實戰化聯合演訓」，重點組織「聯合反潛和對海突擊行動」。然而，這項宣布並未具體說明所謂「演訓」的具體海空域，也未說明何時結束。

目前也無從得知，東部戰區這一演訓是否為4至7日公開宣布在台海周邊軍演的一部分。（編輯：邱國強/張淑伶）1110808