星媒：受限軍力經濟因素 北京尚未準備對台開戰

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）台海局勢因美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而進一步升溫。星媒分析，北京在台灣周圍軍演是為了展現有能力抵制「挑釁」行為，但受限軍力及經濟因素，中國尚未準備好對台發動戰爭。

中國在台灣周圍試射導彈、進行軍事演習，「海峽時報」（The Straits Times）今天分析，北京藉此向外界發出訊息：面對像是裴洛西訪台的「挑釁」行為，中國有能力反制。

裴洛西（Nancy Pelosi）日前率領美國國會代表團出訪亞洲期間訪問台灣，這是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。在中國對台打壓不斷之際，裴洛西強調，率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

分析指出，中國軍事專家認為，共軍這次演習目的是為了未來入侵台灣的演練；這類演習在未來可能更常見，提升發生衝突的風險。

上海學者倪樂雄觀察，中國軍力尚未超越美國，但雙方差距已縮小。也有專家表示，習近平與先前的中國領導人鄧小平不同，他並不掩飾中國力量。

不過，分析認為，展現武力「不代表戰爭迫在眉睫」，這主要是因為即使解放軍軍力有所提升，但仍未達到能取得決定性勝利的程度。去年一項由台灣專家發布的調查顯示，共軍持續受限於「空、海疏運不足，脆弱的地面基礎設施，以及未發展健全的聯合後勤系統」。

上述這些都是確保共軍能快速運輸、部署軍隊及裝備，發動快速攻擊以防外國軍力介入的關鍵因素。

南京大學國際關係研究院院長朱鋒指出，對台使用武力將導致中國像俄羅斯一樣被國際排斥。「但中國不是俄羅斯、習近平也不是（俄羅斯總統）蒲亭」。

事實上，有鑒於中國經濟規模，因入侵台灣而遭遇像是制裁等報復手段的衝擊將是好幾倍大，所有相關各方受到的影響也更為嚴重。

然而，雖然受限軍力及經濟因素，但朱峰示警，如果美國持續「火上添油」，那中國將「被迫加大軍事手段對台施壓」。

分析認為，危險是存在的，越趨強硬的立場也代表台灣海峽兩岸陷入局勢逐步升溫的循環。每當情勢升溫，誤判及衝突的風險就隨之增加。

近期台海局勢因北京報復裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫。中方除了在台灣周邊海空域實施規模空前的軍事演習，還宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。

共軍圍繞台灣四周進行的軍事演訓行動原定昨天中午結束，但共軍東部戰區今天公布，東部戰區繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。（編輯：黃自強）1110808