學者：共軍持續演訓可能針對駐韓美軍而來

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中國6日起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。（圖取自連雲港海事局網頁lyg.msa.gov.cn）

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（中央社記者游凱翔台北8日電）戰略學者分析，美軍駐韓副司令普留斯日前指出「台灣有事駐韓美軍隨時能出動」，共軍持續於黃海、渤海軍演可能針對此而來，每年此時也是共軍演訓高峰期，可觀察軍演科目是否與犯台作戰有關。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後，共軍4日至7日在台灣周邊海域6個區塊展開軍演。中國連雲港海事局5日再發布航行警告，5日起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入；大連海事局6日也發出航行警告，8日零時起在渤海部分海域執行1個月軍事任務，禁止船隻駛入。

淡江戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問表示，美軍駐韓副司令普留斯（Scott L. Pleus）日前接受韓媒專訪時提到，「若台灣有事，駐韓美軍隨時都能出動」，林穎佑推測共軍持續在黃海、渤海軍演是針對此而來。

林穎佑解釋，四海連動（南海、台海、東海、黃海）是解放軍基本作戰戰略，中共如果要攻打台灣，共軍航空母艦作戰群有可能從大連南下，且其他戰機、船艦更涵蓋不少戰區，因此對駐韓美軍來說，能否先行攻擊與牽制即將南下支援作戰的解放軍是關鍵點。

林穎佑認為，普留斯言論具高度指標性，顯示已經不是「台灣有事、日本有事」，而是包括美國、韓國都有事，因此黃海、渤海軍演是要警告南韓及駐韓美軍，如果中共要攻擊台灣，不會只有東部戰區，所有其他戰區都會動起來。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，其實每年7月至9月原本就是共軍高階組合訓練、甚至聯合作戰訓練高峰期，因此「渤海軍事任務」也可能是早已排定的年度訓練計畫。

但揭仲提醒，如果渤海軍事任務出現某些特定科目，就可能跟武力犯台作戰演練有關。

分析這些特定科目可能包括：第一，中部或北部戰區地面部隊搭乘徵調自民間的滾裝貨輪（大型汽車貨輪或渡輪），對東部戰區實施整建制跨戰區海上增援；第二，運用特殊船舶與設備，實施在「無碼頭」或「嚴重破壞碼頭」等條件下的部隊登陸或物資裝卸演習。

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第三，陸軍航空兵部隊運用海上作戰平台，例如徵調自民間半潛船、海軍075型兩棲攻擊艦與071型綜合登陸艦等，實施空中機動作戰演習；第四，動員納編在「戰略投送支援船隊」中的民間特殊商船，與海軍艦艇聯合實施裝載或海上投送演練。

國防部智庫、國防安全研究院蘇紫雲也告訴中央社記者，中共可能是在二十大前保持一定程度的軍演，可輕易藉由民族主義轉移內部對於金融、房市、低經濟成長等問題的不滿。（編輯：郭無患）1110808