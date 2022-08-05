台海局勢緊張 駐韓美軍：有事隨時都可出動

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）中共軍隊連日來在台灣周邊進行軍演，台海緊張局勢升溫，駐韓美軍副司令接受訪問時表示，有事時，駐韓美軍隨時可以投入朝鮮半島以外的作戰區域。

韓媒TV朝鮮4日刊出目前擔任駐韓美軍副司令的美國空軍第7航空隊司令官普留斯（Scott L. Pleus）專訪，記者提及近期因美中角力加劇、台灣緊張局勢升溫，詢問駐韓美軍是否可能更常投入南海作戰時，普留斯做出上述回應。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程後，中共軍隊隨即在台灣周邊海空域進行連日軍演，甚至發射多枚飛彈，使台灣周邊海空運及貿易往來受影響，緊張局勢也受到國際關注。

普留斯表示，雖然駐韓美軍主要任務是遏制、防禦、擊退來自北韓的所有攻擊，但「國際情勢正在變化，第7航空隊若接到太平洋空軍或印太司令部指示，也可能（到朝鮮半島以外地區）參與災後重建、維安、人道救援及危機處理作戰」。

事實上，駐韓美軍所屬的U-2偵察機在過去2年間就經常被派遣前往南海一帶執行任務。

報導指出，普留斯的說法與前總統文在寅政府認為「美國印太戰略與駐韓美軍不應掛勾」的立場背道而馳；加上台灣周邊軍事緊張局勢升溫，美國拜登政府內部對於必須擴大駐韓美軍戰略地位的呼聲也越來越大。（編輯：高照芬）1110805