中國發布船舶航行警告 交通部：不影響台灣航路

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中國在黃海南部等海域進行實彈射擊。交通部今天表示，初步研判該海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路，但已提醒國籍航商，避免航行到該海域。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣，共軍隨即宣布4至7日在台灣周邊海域展開軍演。中國連雲港海事局5日再發布航行警告，6日起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。

交通部今天表示，有關中國海事局發布的船舶航行通告，針對航行於黃海南部及渤海灣的海域船舶提出告警，初步研判該等海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路。

交通部說，但已要求航港局提醒國籍航商，像是陽明、長榮、萬海密切注意避免航行至該等海域，以維護船舶航行安全。

另外，交通部發布新聞稿指出，有關中國逕行發布7個臨時危險區飛航公告，繼昨天中午12時第1到6區失效，第7區也在今天上午10時失效，交通部民航局、航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護海空運航行安全，相關航班及船舶已逐步恢復航行。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響國際航路，導致進出及過境航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月7日全日國際航班起飛、降落及過境班機約430架次，觀察近4天的起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異。

過境航機部分，因中國逕行發布的第1到6區臨時危險區公告已於昨天中午12時失效，因此過境航機已於7日中午後逐漸回歸正常。後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保台北飛航情報區飛航作業安全為首要之務。

海運方面，交通部表示，主要受影響者為基隆港、台北港及高雄港，進出港的船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。

航港局統計，8月7日全天，國內7處國際商港進港船舶計118艘次、出港船舶計120艘次，與前3天差異不大，進出港船隻無明顯受影響情形。（編輯：張雅淨）1110808