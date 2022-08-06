裴洛西離台後 共軍再發布航行警告 黃海連續10天實彈射擊
2022/8/6 11:50（8/6 11:57 更新）
中國連雲港海事局5日再發布航行警告，6日起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。（圖取自連雲港海事局網頁lyg.msa.gov.cn）
（中央社台北6日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，共軍4至7日在台灣周邊海域展開軍演。中國連雲港海事局5日再發布航行警告，今起連續10天在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。
連雲港海事局5日下午約6時發布航行警告，指6日至15日每天上午8時至下午6時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止船隻駛入。
據連雲港海事局的公告，這次實彈射擊在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。
裴洛西2至3日訪台，引起北京強烈反應，共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。
最受矚目的導彈試射發射了11枚，歷時數小時結束。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110806
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