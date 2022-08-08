台海地緣政治緊繃 中研院士倡議台灣金融漢光演習

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中共軍演造成台海局勢緊張，中研院士王平指出，當重要國際事件發生時，台灣光靠台積電做護國神山不夠，當然要有金融漢光演習，去檢視國內、國際資金進出台灣的情況，提出前瞻性的規劃與制度，以因應相關風險。

中研院今天舉行「台灣貨幣金融改革政策建議書」記者會，媒體關注兩岸地緣政治緊張是否可能讓跨國企業重新評估在台風險，以及近期智庫提出台灣應該要有金融漢光演習，應該關注哪些面向等。

中研院院士王平表示，從美中貿易戰、俄烏戰爭爆發以來，不難想到這樣的事情確實會發生，但的確比想像中更快發生。台灣應該要有前瞻性、更完整的分析架構，對於台灣面對任何風險之際應該如何因應，有完整評估。

王平指出，半導體供應鏈自然是其中一環，但金融業可能面臨的衝擊也不小，「台灣金融業當然也應該要有漢光演習」。可以觀察重大國際事件發生時，國內、國際資金如何進出台灣，哪些金融機構可能無法運作下去，應該要有制度性的機制，提早檢視與因應。

台灣貨幣金融改革政策建議書指出，台灣金融法規管制與營運模式應該更符合國際發展趨勢，也建議可以仿造新加坡的亞洲美元市場模式，成立境外金融中心，開放國際金融機構進入境外市場，授予部分銀行執照（partial banking license）。

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王平強調，台灣如果跟世界金融聯繫愈深、就會愈安全，像是新加坡作為世界五大金融中心，是非常安全的地方。台灣光靠台積電做護國神山不夠，台灣若發展軟體服務，把境外金融中心做大不是不可能。

王平指出，台灣過去很多金融政策法規都在保護國內銀行，但有些金融機構也跟房地產業掛鉤，讓年輕人買不起房子，應該思考是否還要保護這樣的金融機構。（編輯：潘羿菁）1110808