共軍對台軍演之際 優先批准備戰打仗人才入伍

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（中央社台北8日電）中國對台灣展開一系列軍演之際， 也正展開最新一波全國徵兵工作，除放寬從軍年齡至26歲外，另特別強調優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

央視今天報導，2022年全國下半年徵兵工作全面展開，對象仍以大學生為重點，突出各級各類學校畢業生徵集，此外今年首次對研究生類別徵集年齡放寬至26歲，並優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

報導指出，目前，徵兵體檢工作正在按計畫有序進行。例如浙江全省90多個徵兵體檢站陸續展開體檢、複檢，嚴格把關體檢。

一位浙江應徵青年表示，最近的台海局勢牽動著每個人的心，因此滿腔熱血報效。

至於什麼是備戰打仗所需技能人才？根據部分省市的徵兵工作會議，打仗型技能人才，指以應戰導向，為部隊輸送更多的電腦網路、通訊、修理、工程測量、無人機等操作能手和人才，以提高對備戰打仗的匹配度和貢獻率。

另北京晚報官方帳號「北晚在線」 指出，隨著部隊崗位專業分工越來越細和武器裝備更新換代進程不斷加快，近年徵兵需求越來越專業化、精準化，有專業特長新兵成為各作戰部隊爭搶的對象。

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據中國官方介紹，中國實行義務兵與志願兵相結合、民兵與預備役相結合的兵役制度。根據兵役法，每年12月31日以前年滿18歲的男性公民應當被徵集服現役。當年未被徵集的，在22歲之前仍可以被徵集。

符合服現役條件的應徵公民，經縣、自治縣、市、市轄區的兵役機關批准，被徵集服現役。但若應徵公民是維持家庭生活的唯一勞動力或者是正在全日制學校就學的學生，可以緩徵。（編輯：唐佩君/張淑伶）1110808