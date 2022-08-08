中國圍台軍演 分析指為安撫內部失望情緒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中共解放軍圍台軍演，用以回應美國眾議院議長裴洛西訪台一事。外媒分析，系列武力展示不僅是為了恐嚇台灣和美國，也是為了安撫其內部情緒，許多民眾對於中國不夠好鬥感到失望。

紐約時報中文網8日報導，裴洛西（Nancy Pelosi）座機落地台灣時，中國公眾輿論充斥怒氣，認為官方並未有效阻止這件事情發生；圍台軍演消息發布後，輿論氛圍始有了轉折，中國公眾轉而叫好官方所採取的行動。

裴洛西2日晚抵台，成為25年來訪問台灣的最高級別美國政要，中國社群對此表示尷尬，憤怒中國沒有採取更多措施阻止裴洛西訪台。官方先前大力宣傳，如果裴洛西訪台將會造成「嚴重後果」，有些媒體人甚至預測會採軍事行動阻止其座機降落。

報導指出，中國沒有作出極端行為去阻止裴洛西訪台，而是發布系列譴責言論、宣布軍事演習，民族主義狂熱這時候轉成了恥辱感。直到6日，官媒貼出一名中國士兵透過雙筒望遠鏡觀察台灣軍艦的照片且強調反制措施「史無前例」，輿論風向才有了轉變，有用戶說「錯怪了自己的國家」。

中國官媒對於圍台軍演作了多篇報導，在中國社群媒體微博上，民眾反應熱烈，多個熱門話題都和軍演有關，由人民日報發起的「#完全有決心有辦法有能力維護國家統一#」標籤，瀏覽次數截至8日下午達7.8億次。

香港浸會大學新聞學助理教授閭丘露薇表示，由於中國官方控管網路，很難判斷輿論轉變的程度，但是官媒的論述方式清楚地顯示，官員們認為有控制公眾失望情緒的必要，所以官媒和一些官方認可的輿論領袖開始站出來為局勢降溫。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則認為，在某種程度上，公眾輿論的明顯轉變可能更多是因為中國成功的宣傳，而不是演習的實際強度所致。「如果有人認為中國的行動已經足夠強硬，這在很大程度上要歸功於中國政府控制媒體在國內傳遞的訊息」。

報導剖析，中國官員近幾天一直在努力地緩和公眾的失望情緒。中國外交部發言人華春瑩3日表示，「我相信我們中國人民是理性愛國的」，官媒和民族主義評論員很快地採用了這一說法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

網上仍有失望的聲音，有些人說，他們因此被抹黑為不理性，但最開始是由官員們咄咄逼人言論所刺激的。這些人中有許多人受到其他人的批評攻擊，被扣上「親美」、「破壞對政府信任」等帽子。

閭丘露薇說，許多指責言論都用了類似語氣或措辭，這些言論很可能是官方組織的，而非自發；宣傳部門控制和操縱言論就是為了讓幻滅的聲音不那麼地明顯。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110808