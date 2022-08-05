裴洛西順利抵台 中國小粉紅崩潰恐反噬北京當局

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（中央社台北5日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西的專機未遇阻攔順利抵台，民族主義情緒高漲的中國小粉紅瞬間崩潰哀號激動得自打耳光，廈門市政府大門還被丟雞蛋，專家分析，若北京當局無法妥善化解恐遭反噬。

裴洛西（Nancy Pelosi）圓滿完成訪台之行，3日前往下一站韓國，香港「南華早報」（SCMP）今天報導，當天有個中國微博用戶發文：「我簡直難以置信！我正打算慶祝武統台灣，中國夠強大能武統了，不是嗎？」

美國自由亞洲電台（RFA）4日報導，當裴洛西的專機2日晚上平安降落台北松山機場，眾多愛國青年大感失望，有人拿酒瓶表演自殘，也有人直播自打耳光或摔砸桌椅。

也有人上傳小粉紅把矛頭指向中共的影音，大罵共產黨居然阻止不了，藉此發洩對當局的不滿：「美國都到這邊了，共產黨都不敢吭一聲，我就買了這些臭雞蛋砸廈門政府…。」

還有男子騎著三輪車到某地政府大門口，拉起10公尺長的大橫幅，抗議當局對裴洛西訪台「無作為」。

「紐約時報」（The New York Times）4日報導，其實多數中國人並未對裴洛西訪台給予太多關注，直到1日下午，當時一系列官方和半官方聲明讓很多人相信，中國可能會採取強硬的軍事行動嚇阻。

於是不少民族主義者感到受騙，他們心目中的英雄，包括環球時報前總編輯胡錫進以及外交部發言人趙立堅，光環因此折損。

南華早報報導說，因胡錫進曾夸言擊落裴洛西專機、殲滅美國航母、不惜攤牌解放台灣，趙立堅更是在外交部記者會上公然宣稱，中國政府必定採取有力反制措施，至於是什麼措施，「拭目以待」。

甚至中共領導人習近平7月底於裴洛西訪台前與美國總統拜登通話，當時習近平警告美方「民意不可違，玩火必自焚」。

中國外長王毅還聲稱「別與14億人民為敵」、「不會有好下場」，中國外交部發言人華春瑩更在裴洛西到訪前於推特發文，引述毛澤東生前的說法並影射美國不過就是紙老虎。

裴洛西是1997年以來訪台的美國最高層級官員，她抵台前與離台後，雖然北京當局氣急敗壞發表措辭強硬聲明，暫停若干台灣農漁產品進口，並施以威嚇在台灣周遭海域發動軍演，展現強硬立場。

但上述小粉紅的反應，則是在意北京當局對於她順利到訪的當下不作為，何況稍早官方與社群媒體的鼓譟及撻伐，一般民眾的期待已不只是大內宣和喊打喊殺而已。

紐約時報報導說，許多人不滿當局辜負、欺騙他們，有個微博用戶說：「你不行就不要造這麼大的勢，真的是丟人現眼！」政府愧對等待數小時盼見證歷史的民眾，「泱泱大國，真夠諷刺的！」

即使解放軍發動軍演也無法平息小粉紅的不滿和失望。微信上有個關於軍演短片的評論區，反成了中國網友表達不滿情緒的論壇，部分共產黨員甚至覺得丟臉想退黨，還有退伍軍人說他不會再跟人說自己的從軍經歷，「我氣的睡不著」。

也有人指責外交部：「太失望了！中方：強烈譴責！嚴正聲明！原來都只是說給我們老百姓圖一樂啊」、「對國內統治那麼嚴，一出去就慫，徹底失望了！」

甚至痛罵胡錫進：「我是你的話現在我都不敢發一聲，非得躲到台灣統一那一天才出來。」

觀察家分析，中共當局向來擅長藉由民族主義動員內部的支持，但日益攀升的高漲情緒可能會失控並導致反噬，而且煽動民族主義使北京難施展彈性以因應裴洛西訪台。

不具名的研究員說：「這是一把兩面刃，若無法駕馭民族主義情緒，將損及中國的外交戰略，並影響對美國、歐洲與其他西方國家的外交政策。」這位研究員因他任事的大學於20大前嚴格管控受訪而不願具名。

此外，另有其他的觀察人士表示，北京當局也應反思所作所為，以避免日後被民族主義的情緒綁架。

有身在中國的政治學者說：「數十年來，中國當局與官方喉舌一直是靠著誇稱中國的國力建立信心，使得社會大眾心存幻想，當局應客觀評估中國的國情，而非吹捧中國的工業、科技與軍力。」

不過，因研究香港「反送中」而被解職的中國清華大學政治學系講師吳強則擔憂，益增的民族主義情緒可能影響中國緩和與美國及西方國家緊張的意願。

儘管如此，山西時事評論人士張崑崙接受RFA訪問表示，在中國無論是網上發言或線下活動，都要受政府監管，以確保言行符合官方標準，也就是愛國不可無限上綱。

果然上海男子周鎮就是太氣憤拿著噴漆打算塗鴉美國駐上海總領事館被公安逮捕，他坦承，的確是因得知裴洛西抵達台灣，決定要抒發愛國熱情被便衣逮捕。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110805

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