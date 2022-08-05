港府譴責裴洛西訪台 分析：北京對港統戰新模式

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（中央社記者陳沛冰台北5日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，香港特首李家超及各司局級官員罕見發聲明譴責。香港專家劉銳紹表示，北京中央對港的統戰已變成「統治」加「戰鬥」，官員必須絕對服從及緊跟北京。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日訪台，香港政府及特首李家超應聲北京中央的說法發表譴責聲明，各司局長也罕見同步各自發聲明譴責，反應遠超過中國省巿政府。

今年7月1日香港政府換屆後，香港官場文化出現很大轉變，包括由上至下紛紛舉辦中國政壇常見的學習中國國家主席習近平講話座談會，連一向重點做地區工作的民政處也要舉辦相關座談會。

習近平在7月29日至30日舉行的中共中央統戰工作會議上，已表示今年是中共提出統一戰線政策100週年，就加強和改進統戰工作提出一系列新理念新思想新戰略，包括「必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」。

中國問題專家劉銳紹告訴中央社，北京中央對香港的統戰模式及理念已改變，以往的統戰是「統一戰線」、「團結大多數，孤立一小數」，希望拉攏政見不同的人。

他說，但現在的統戰是「統治」加「戰鬥」，在北京中央統治香港下，政治上實行「三大」，即「大一統、大中央、大家長」，港府官員要絕對服從北京中央，不容許有不同思想及意見。

劉銳紹強調，北京中央已完全放棄香港作為兩岸溝通的「潤滑劑」，以往兩岸關係緊張時，香港有調和的作用，現在北京認為沒此必要。

劉銳紹表示，日前李家超、各司局長及立法會發文譴責裴洛西訪台，背後可能有人動員及組織，也顯示港府及建制派在政治上已沒有選擇餘地，「從『兩制』角度看是不正常，但從北京中央角度看是正常」。

他說，這也反映中國官場緊跟當前中央思維的政治文化，已全面滲入香港，「官員遲了表態可能會被視為對北京中央有疑慮」。

不過，劉銳紹表示，目前北京中央對香港政經的統戰程度不同，香港有可能會跟隨北京在對台貿易上採取一些措施，但北京也要顧及外資對香港的看法。

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香港大學政治與公共行政學系榮譽退休教授卜約翰（John P. Burns）以電郵回覆中央社表示，在2019年「反送中」運動後，北京中央對香港直接控制愈來愈多，在中共統戰工作上，香港政府已成為核心部分。

他說，此前香港政府官員曾就美國及其盟國的政策、行動和聲明發表評論，都是與香港或港台關係有關，但現在中央在對外宣傳和統戰工作，對香港政府官員期望較多，包括透過港官宣傳政策，這也符合香港作為中國地方政府的角色。（編輯：曹宇帆）1110805