裴洛西訪台掀中國網上罵戰 胡錫進被批鼓吹戰爭

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（中央社台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台點燃中國網上輿論，並引發兩名網紅罵戰，其中一度揚言「擊落裴洛西座機」的官媒環球時報前總編輯胡錫進被批刷流量、鼓吹戰爭；胡錫進則反擊稱無悔說狠話。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問前，在中國國內外都有知名度、經常點評時事的胡錫進在社群平台推特和微博頻放狠話，甚至說出「如果美軍戰機執意伴飛、護送佩（裴）洛西訪台，解放軍可以將其擊落」一番話。

綜合香港星島日報網報導，胡錫進這則推文在微博獲得近12萬的點讚，中國網友的民族情緒也被節節推高，紛紛稱讚「老胡霸氣」。

還有網友將胡錫進年輕時參軍的照片與裴洛西昔日的照片編輯成類似「結婚照」，並獲胡錫進點讚。

胡錫進種種作法引起不同看法，中共元老任仲夷之孫、網名「兔主席」的網紅任意前天（2日）指責胡錫進「行為十分低俗」，並不點名地批評他「成天鼓吹採取軍事行動」、「非常不負責任」。

兔主席昨天再度出擊，公開點名胡錫進具有非常強的「體制內」光環，「影響甚至要蓋過中國外交部發言人」，但卻三番五次看見他「缺乏判斷和準確信源」，質疑胡錫進利用政府公信力來賺取個人流量。這則推文已被刪除。

胡錫進則強硬回應，「我一點都不後悔針對佩洛西竄訪台灣說了狠話，我唯一遺憾的是沒能把她嚇回去。我的伴飛穿島預言這一次也沒有應驗，我的失望和大家是一樣的」。

他還不點名地反駁兔主席，「我從來不知道流量這麼值錢」、「我這些年經歷的風雨比他們洗澡澆過的水還多」。

對於被「扣帽子」，胡錫進發出連串質問說，「當老胡調動『一己之力』的全部能量恐嚇佩洛西和美國政府的時候，他們在哪？當老胡在佩洛西降落後承受部分民眾失望怨氣，扮演『出氣筒』，他們又在哪？」

胡錫進昨天表示，外交努力和輿論鬥爭都沒能攔住裴洛西訪台，老百姓有些失望。有些人拿他當出氣筒，也必須聽著。國家面臨重大博弈，「我是自願投身輿論戰的一隻鷹」。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110804