民進黨：裴洛西訪台獲G7支持 共軍威嚇無正當性

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（中央社記者溫貴香台北4日電）民進黨今天表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台受到很多國際政要支持，從G7成員國外長聯合聲明可看出中共的威嚇行動並不受國際認可，尤其選擇在國際上最繁忙的航路、水道上進行軍事演習，更是毫無國際責任感的單邊行徑。

民進黨發言人謝佩芬下午表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天結束訪問台灣，受到台灣各界的熱烈歡迎及國際高度關注。然而，中共從裴洛西率團來訪之前，即不斷施壓、文攻武嚇，並宣布今天起在台灣周邊多處實施軍演。

謝佩芬說，在裴洛西抵達台灣後，美國26名共和黨籍的參議員發出聯合聲明，表態支持裴洛西訪台。聲明中指出，數十年來，包含前眾議院議長等美國國會成員，都持續造訪台灣。

謝佩芬說，裴洛西以美國現任眾議院議長的身分訪台，在民主國家間，受到高度關注與肯定。也因此，中共的以軍演做為回應的諸多激烈反應，不只讓人遺憾，更與民主潮流相背離。

謝佩芬表示，英國、美國、法國、德國、加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表昨天的聯合聲明強調，「以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。G7成員國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例」，而「中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。」

謝佩芬指出，該聲明重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，並兩次提及對台海和平穩定的承諾，特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。

謝佩芬說，感謝裴洛西率團來訪，讓台美交流更上層樓，也感謝G7及各國對台灣的強勁支持，儘管民主盟友間的交流可能遭遇外在的挑戰與威嚇，但並無法阻擋民主國家因共享民主價值而產生的緊密認同與連結。（編輯：蘇志宗）1110804