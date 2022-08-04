裴洛西訪台頻傳駭客攻擊 綠委：視為國安危機處理

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（中央社記者王揚宇台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，台鐵、超商螢幕遭駭出現反裴洛西文字，國防部官網3日也遭駭。外交學者出身的民進黨立委羅致政今天說，要把它當作國安危機來因應處理，不能高高舉起、輕輕放下。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEn統一超商及台鐵的螢幕看板3日都出現反裴洛西文字。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，初步調查發現是廣告媒體在系統裡使用中國軟體，業者應多加注意。

對此，羅致政今天接受媒體訪問時指出，在任何兩岸危機甚至軍事衝突情況下，同樣手法還會出現，這會影響台灣民心及政府可信度，不能等閒視之。

羅致政說，如果戰爭或危機發生，全台灣的主要通路平台都出現錯假訊息，這會影響民心士氣，希望國防部或國安單位，不要把這些事件高高舉起、輕輕放下，要把它當作一個真正的國安危機，做因應處理。

羅致政表示，從這起事件看出，這些中國軟體很早就被植入木馬程式，當一旦有需要就會出現，這是最大的危機；因此，要如何避免類似事情再次發生，如何在最短時間恢復、澄清及釐清訊息，這是一個演練的機會。

民進黨立法院黨團副書記長王美惠接受媒體聯訪指出，政府要嚴格把關資安，因為台灣如果要好，就要顧好治安及資安，現在這些問題出現，執政單位要趕快處理好，因為如果不去解決、注意，相信未來還會再發生。

此外，對於裴洛西訪台，中國打壓台灣產品進出口；民進黨立委洪申翰今天發布新聞稿表示，中國這麼歇斯底里的反應，說明了中共這樣一個「人權惡棍」，看到相同具民主價值的要角集結而氣急敗壞。

洪申翰指出，對於中國突襲式禁止台灣產品輸入的惡質動作，中央各部會已承諾給予業者全力協助，也希望台灣的社會和產業界也要認清，中國不管市場再大，都是充滿風險、不確定性。（編輯：蘇志宗）1110804