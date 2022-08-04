裴洛西訪台後中共軍演 朱立倫籲各方能節制

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中國大陸激烈反應，國民黨主席朱立倫今天表示，呼籲各方能夠節制，台灣人民的未來、區域民眾的將來，需要靠和平、對話、交流，而不是交惡與對抗。

國民黨今天上午召集各縣市青年議員、鄉鎮長參選人舉行「青年拚未來-2022青年議員暨鄉鎮市長候選人推介會」，朱立倫向外界推薦黨內青年參選人，並強調要讓年輕人出頭天，為人民拚好日子。

朱立倫受訪時表示，中國大陸因裴洛西訪台後，決定在台灣周邊舉行軍事演習，他說，國民黨的中心任務就是捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，任何傷害中華民國，破壞民主自由，影響區域安全的，國民黨都堅決反對。

朱立倫指出，呼籲各方能夠節制，台灣人民的未來、區域民眾的將來，需要靠和平、對話、交流，而不是交惡與對抗；呼籲能夠靜下心來，沉著面對共同追求和平穩定的兩岸關係，與區域安全。

針對部分深藍群眾不支持裴洛西訪台，朱立倫說，國民黨是多元的政黨，黨的中心路線是不會改變的，永遠與民主自由站在一起，永遠堅持捍衛中華民國，守護民主自由，希望維護區域和平；民主社會一定會有不同的聲音，但不會去改變中心思想，以及主要的路線。

面對中國大陸反應激烈，是否還是支持裴洛西訪台，朱立倫說，國際友人來台訪問，尤其是支持中華民國、台灣，當然要誠摯的表示歡迎；而國會議長來訪也不是第一次，希望大家能夠靜下心來，了解國會不是行政部門，是代表人民，何況美國總統拜登一再強調，沒有改變中國政策。

是否擔心年底選戰，民進黨又打抗中保台牌，朱立倫表示，民進黨最喜歡用意識形態、口號、兩岸緊張情勢，來獲取政治利益，或遮掩施政的不利；這幾年民進黨執政，日子有過的更好嗎？有更平安嗎？疫情因為民進黨種種的錯誤，造成人民傷害，加上通貨膨漲、缺電、能源危機，最近民進黨執政縣市更爆發弊案，大家都想知道真相。

另外，國民黨副主席連勝文受訪時說，和平沒有輸家、戰爭沒有贏家，多數台灣民眾還是希望能與大陸維持和平的關係與交往，大概只有民進黨期待與大陸會有激烈反應，因為大陸任何激烈的反應，只是在幫助民進黨轉移內政缺失的焦點、遮掩參選人的種種醜聞，結果只是幫助民進黨鞏固權力。

連勝文說，相較於劍拔弩張的衝突，希望海峽兩岸中有智慧的人，都應該持續盡力維持和平的正面關係，這對兩岸人民更加有利。若兩岸開戰，連勝文說，會用生命捍衛中華民國，但反對台獨，不會為台獨流血。（編輯：蘇志宗）1110804