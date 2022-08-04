裴洛西走後中共宣布軍演 白宮歐盟官員譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/金邊4日綜合外電報導）中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後宣布在台海周邊進行軍演，白宮官員指中國此舉不負責任，情勢有失控危險；歐盟官員也說北京把訪問當作侵略性軍演的藉口，並無正當性。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日訪問台灣後，中共宣布4日起在台灣周邊多處實施軍演。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受美國全國公共電台（National Public Radio）訪問時說：「我們認為中國這樣的作為是不負責任的。」

他說：「每當軍隊進行一系列活動，包括可能的飛彈測試、實彈演習、戰機升空、船艦出海，發生某種事件的可能性就是真實存在的。」

蘇利文呼籲北京當局降低台灣海峽的緊張情勢。

他說：「我們希望中國採取負責任的行動，避免緊張情勢升級，導致空中或海上的失誤或誤判。」

裴洛西離台後，中共3日共派27架次戰機進入台灣防空識別區（ADIZ）。

法新社報導，此外，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）4日也在柬埔寨首都金邊（ Phnom Penh）譴責中共在台海周邊進行軍演的計畫，說裴洛西訪台並非實施軍演的正當理由。

在金邊參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議的波瑞爾推文說：「把一次訪問當作在台海周邊進行侵略性軍事活動的藉口，這不具正當性，我們國家的議員走訪國際是正常的，也是例行的。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110804