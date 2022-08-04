人民日報刊文：強化制裁台獨分子 可缺席審判

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）美國眾議院議長裴洛西結束訪台行後，中共人民日報今天刊登涉台學者文章指強化制裁「台獨」措施勢在必行，可從實施一般懲戒變為刑事追責，且終身有效，也可依法進行缺席審判。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起北京高度不滿。國台辦昨天宣布，將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，依法終身追責，後續又公布「涉及台獨關聯機構與企業」，並逮捕台灣民族黨副主席楊智淵，指他涉嫌從事台獨分裂活動。

人民日報7版4日刊登由中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津撰寫的「大陸針對『台獨』挑釁強化制裁措施」文章。

王英津在文中指出，強化制裁台獨措施有兩個面向。首先是進一步公開「台獨頑固分子」清單，大陸方面基於「懲罰台獨頑固分子」的需要，將會進一步公開清單。

王英津並表示，要進一步加大追責力度，即從實施一般懲戒變為刑事追責，且終身有效。倘若台獨勢力繼續挑釁，大陸方面將啟動刑事司法程序，依據刑法、刑事訴訟法追究清單在列「台獨頑固分子」的刑事責任，並且終身有效。

他宣稱，大陸方面可通過雙邊或多邊國際刑事司法協助機制將「台獨頑固分子」緝拿歸案、繩之以法。即使有些人暫時無法緝拿歸案，也可依法對其進行缺席審判、定罪量刑。

國台辦去年曾經點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，並禁止本人及家屬進入大陸和港澳，不允許關聯企業和金主在陸謀利。

國台辦今天以發言人馬曉光名義再點名駐美代表蕭美琴，指她「賣力策動美方政界人士赴台」，「搞台獨分裂，必將遭到歷史清算」。（編輯：周慧盈）1110804