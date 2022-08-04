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外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
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G72/169
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感謝G7聲明 外交部：他國不該干涉台灣跟世界互動

2022/8/4 14:01
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）七大工業國集團（G7）發表聲明關切台海局勢升高，外交部今天表達誠摯感謝，同時強調台灣願意跟世界各國交往，其他國家不應干涉台灣跟世界各國的友好互動。

外交部今天舉行例行記者會，北美司司長徐佑典回應媒體詢問時表示，外交部誠摯感謝G7與歐盟國家採取一致的行動，堅定支持台海的和平與穩定。

徐佑典表示，中國近日蓄意升高對台灣的多項軍事威脅行動，明顯挑戰國際秩序，意圖改變台海現狀，威脅到區域的和平穩定，更影響區域國際航運往來。

徐佑典指出，台灣作為印太地區負責任的利害關係者，一向致力維護台海和平現狀，面對持續升高的軍事威脅，政府除將堅定捍衛國家主權與安全，籲請國際社會持續聲援民主台灣，台灣也將持續跟理念相近國家共同捍衛民主價值與國際秩序。

外交部指出，英、美、法、德國、加拿大、義大利、日本等組成的G7外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表，3日發布聯合聲明指出，中國近日發布的實彈演習和經濟脅迫等威脅行徑，恐導致情勢的不必要升高，相關各國重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與其他區域的和平穩定。

外交部表示，這項聲明也呼籲中國勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應該以和平方式解決兩岸分歧。（編輯：林淑媛）1110804

徐佑典
達克沃絲軍系背景深厚 將拜會國防部談台海安全
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G7外長聯合聲明關切中共軍演 籲確保台海和平穩定