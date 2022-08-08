美國前官員反譏戰狼華春瑩：中國是肯德基州一部分

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中國外交部發言人華春瑩（圖）以台北市的中華料理餐館林立，藉此發文稱台灣是中國一部分，遭美國國務院前發言人歐塔加斯反譏。（中央社檔案照片）

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（中央社台北8日電）中國外交部發言人華春瑩以台北市的中華料理餐館林立，藉此發文稱台灣是中國一部分，美國國務院前發言人歐塔加斯反譏，因肯德基在中國的分店逾8500家，故中國是美國肯德基州的一部分。

華春瑩昨天一改咄咄逼人的「戰狼」之姿，在推特（Twitter）發暖文說，（中國搜尋引擎）「百度」地圖顯示，台北市有38家山東餃子館和67家山西麵館，「口味是不會騙人的，台灣是中國的一部分，失散多年的孩子最終會回家」。

歐塔加斯（Morgan Ortagus）以其人之道還治其人之身的方式回敬華春瑩：「在中國，肯德基餐廳超過8500家，口味是不會騙人的，中國向來是肯德基州的一部分，失散多年的孩子最終會回家。」

帳號ShuijingMing@shuijingming的網友也來酸：「這貌似不符合邏輯。中國有無數個KFC（肯德基），如果按照你的邏輯，是不是表明……不敢想。」

歐塔加斯曾經與華春瑩就病毒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的溯源唇槍舌劍，當時華春瑩以邀請她隨時來中國隨意與路人攀談享受「言論自由」，回應歐塔加斯稱美國歡迎與中國共同討論當前大流行的疫情。

之後美國共和黨籍聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）則連發9篇推文，點名希望到中國與下落不明的公民記者陳秋實與方斌等8位異議人士聊天，享受「中國自由」，卻等不到華春瑩的回應。

於是卡爾再發文並標註華春瑩，詢問「妳的邀請還算數嗎？還是猶如其他在中國的事件，突然消失不見了？」

此外，作家汪浩也呼籲華春瑩：「百度上可以查到北京有90個『肯德基』炸雞店，味道不會騙人，北京是肯德基州的一部分，華春瑩快去認你的美國爺爺吧！」

臉書顯示，他發文地點就是在台北市的肯德基南京店。

台灣媳婦、中國女權作家上官亂加碼回應汪浩：「剛看大陸新聞，『據不完全統計，北京的日料店已超過1500家，並且每年還以150家左右的速度迅速增長』。」

帳號青田@qingtian_lin的網友回覆上官亂指出：「原來華大媽提醒的是，中國也是日本的一部分！」

華府智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）也來回推華春瑩說：「許多美國人喜愛中華料理，但民調顯示，美國人對中國的觀感越來越負面。」

他說：「這則（華春瑩的）推文凸顯北京多麼渴望找到台灣與中國的共通點，但經濟的依存不會促成政治整合，美食也不會。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110808