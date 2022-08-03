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裴洛西訪台 中國外交部：中美關係遭殃受害

2022/8/3 16:59
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（中央社台北3日電）中國外交部今天批評美國眾議院議長裴洛西訪台是一場非常醜陋的政治鬧劇，根本無法撼動181國承認支持一中原則的大局。嘩眾取寵的是裴洛西個人，但遭殃受害的是中美關係以及地區和平穩定。

據央視新聞，中國外交部3日下午舉行例行記者會，有記者提問，8月2日晚，裴洛西（Nancy Pelosi）發表聲明稱，美眾議員代表團此次訪台，彰顯美對台民主的堅定支持。中方對此有何評論？

中國外交部發言人華春瑩表示，中方已就裴洛西「竄訪」台灣一事發表了嚴正的申明，並且在北京和華盛頓都向美方提出了嚴正交涉。

她說，裴洛西訪台問題的實質絕不是什麼民主問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。裴洛西的所作所為絕對不是什麼對民主的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。

華春瑩聲稱，正如很多人一針見血地指出，裴洛西危險的挑釁行為純屬為了撈取個人的政治資本，那麼這就是一場徹頭徹尾的非常醜陋的政治鬧劇。而在這場醜陋的鬧劇當中，民主不過是美方慣用的廉價的工具和幌子，嘩眾取寵的是裴洛西個人，但是遭殃受害的是兩國關係以及地區的和平穩定。

據報導，華春瑩在會中詳細介紹了國際社會發出的聲音，宣稱在裴洛西訪台發生幾個小時之內出來的這些「正義之聲」，充分地表明國際社會對裴洛西訪台的本質和其意圖是看得清清楚楚的。「她就是一場非常醜陋的真人秀，絲毫無法改變台灣是中國領土不可分割的一部分的歷史和法理事實，也完全無法阻擋中國實現完全統一的歷史趨勢，也根本無法撼動世界上181個國家承認支持一個中國原則的大局。」（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110803

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