共軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意

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（中央社台北8日電）美媒報導，美軍高層近期多次致電中國軍隊領導，但被中方拒絕。中國國防部對此表示，有關反制措施是對美台「挑釁」的必要警告，並指「底線不容突破，溝通需要誠意」。

美國政治新聞網Politico根據3名知情人士披露，在台海局勢因北京報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而升溫之際，中國軍事高層官員本週沒回應美方對等官員多次來電。

報導指出，北京對美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）搞失聯，時值共軍持續發射飛彈與部署機艦，在台灣周邊進行空前軍演。美方官員與專家認為，中方沉默以對是短視又魯莽之舉，為已然緊張的局勢增加升溫風險。

據中國國防部的微信公眾號「國防部發布」消息，中國國防部發布「國防部就中方取消中美兩軍三項交往活動及美媒有關炒作答問」。

當中的問題提及，有美媒報導，美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。

為此，中國國防部回應，當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。

中國國防部指出，中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對裴洛西訪台多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持裴洛西訪台，「蓄意製造台海緊張局勢」。

中國國防部表示，中方宣布了8項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。

中國國防部稱，「底線不容突破，溝通需要誠意」。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，「我們堅決反對」。

中國國防部表示，中方敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄「以台制華」的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110808