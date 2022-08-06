解放軍試射飛彈草草收場 崩潰小粉紅批形同炸魚

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（中央社台北6日電）中共解放軍展開為期3天的圍台軍演，最受矚目的飛彈試射僅發射11枚歷時數小時就收兵，因目睹美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台而崩潰的中國小粉紅們又再哀號稱，這根本是炸魚而已。

美國自由亞洲電台（RFA）5日報導，共軍宣布飛彈試射收兵後，中國小粉紅們大感失望並不解，為什麼這麼快飛彈試射就完了？

帳號「風雲回來了」的網友發文詢問：「什麼意思，後面兩天不射了？」也有人嘲諷稱這是「炸魚任務，一天完成」、「導彈就這麼多，一下子射完嗎？」，並嘲諷有可能解放軍發射飛彈的參數被台灣軍方掌握。

在此之前，中國的小粉紅才因裴洛西（Nancy Pelosi）順利抵台未遇阻攔而哀號，甚至激動得自打耳光，朝廈門市政府大門丟雞蛋，痛罵北京當局丟人現眼，還有共產黨員想退黨。

報導說，解放軍匆忙宣佈飛彈試射結束令人感到意外，從首枚飛彈發射算起歷時2小時22分就喊停，簡直太詫異，還有5枚打偏落在日本海域，而且是在日本抗議之後，試射就結束了。

台灣媳婦、中國女權作家上官亂於共軍展開軍演前說，中共的強烈反應就是表演而已，台灣也不需要擔心，大家等著看好戲心態，就是看中國怎麼暴跳如雷、放狠話，「多射幾個導彈，只會暴露導彈的命中率」。

RFA的報導另指出，共軍軍演也暴露他們自己的發射技術、性能、技術參數，因為美國軍方的情報蒐集也很厲害，共軍的實彈射擊出盡洋相、貽笑大方。

裴洛西於2日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

共軍東部戰區4日通報稱，下午1時許對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常規導彈火力突擊，導彈全部精準命中目標，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

雖然東部戰區並未說明發射哪些型號的導彈與數量，而中華民國國防部4日傍晚表示，中共自下午1時56分起至下午4時止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈。

英國廣播公司（BBC）與美聯社記者在台觀察，台灣社會運作如常，並未感受擔憂共軍軍演的緊張氛圍，依然平靜。

也有漁民告訴BBC記者：「他們就一群土匪啦，這些共產黨只會說大話，什麼也做不了，我們已經聽他們恫嚇70年了。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110806