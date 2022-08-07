路透：中國評論員指共軍越台海中線演習將常態化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）路透社報導，一名評論員今天在央視新聞聲稱，從現在起，中共解放軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」。

根據報導，這名評論員聲稱，台灣海峽中線從未被中方承認為合法，而只是上一世紀由美軍為戰鬥需要「憑空想像」所劃出的。

報導提到，台灣海峽中線劃設在台灣本島與中國大陸之間，屬於非官方的控制界線，雙方的軍機及戰艦原則上不會相互跨越。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共解放軍2日深夜宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊6個海域舉行軍事演訓及實彈射擊。中國部分輿論則不斷出現演訓可能持續並「常態化」的主張，引發外界關切。

中華民國外交部今天表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國大陸外海繼續軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國大陸政府立即停止升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。（編輯：邱國強/張淑伶）1110807