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印度美國10月聯合軍演 地點距中印實際控制線約95公里
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中國：美軍飛彈測量艦 駛入沖繩南方海域

2022/8/7 18:29（8/7 19:15 更新）
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中國官方智庫「南海戰略態勢感知」說，美國羅倫森號飛彈測量艦3日從日本橫須賀港出發，7日抵達沖繩南方海域。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
中國官方智庫「南海戰略態勢感知」說，美國羅倫森號飛彈測量艦3日從日本橫須賀港出發，7日抵達沖繩南方海域。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社台北7日電）中國針對裴洛西訪台展開軍演後緊盯美軍動態。中國官方智庫「南海戰略態勢感知」今天說，美國羅倫森號飛彈測量艦3日從日本橫須賀港出發，今天抵達沖繩南方海域，推測「進入偵察陣位」。

「南海戰略態勢感知」今天透過推特及新浪微博帳號，公布羅倫森號（USNS Howard O. Lorenzen,T-AGM-25）飛彈測量艦的航路蹤跡。根據其公布的蹤跡圖，羅倫森號台北時間今早5時42分的位置，約在沖繩東南方海域。

「南海戰略態勢感知」在微博補充說，羅倫森號飛彈測量艦「推測已進入偵察陣位」。而艦上搭載的CJR雷達系統，主要包括2部大型S、X波段相控陣雷達，具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理和精確監視能力。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問後，中共解放軍2日深夜宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣周邊6個海域舉行軍事演訓及實彈射擊。由於中國部分輿論不斷出現演訓可能持續並「常態化」的聲音，引發外界關切。

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而美方目前在軍力部署上，也持續緊盯共軍在台海、東海、南海及西太平洋的動態。羅倫森號這一動態，被認為與此有關。

中華民國外交部今天表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國大陸外海繼續軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國大陸政府立即停止升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。（編輯：邱國強/張淑伶）1110807

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