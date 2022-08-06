共軍對台大規模軍演 專家：洩露封鎖台灣戰法

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共軍4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社北京6日綜合外電報導）專家指出，中國目前在台灣周圍進行的空前大規模軍事演習，令人得以一窺共軍未來若發動攻台戰爭將如何封鎖台灣島，也揭露出中國軍方日益大膽。

法新社報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日訪問台灣引發北京當局憤怒，中國不惜冒著部分攻台計畫會洩露給美國及其亞洲盟邦的風險，舉行了這次對台大規模軍演。

新華社報導，目前中國的空前演訓出動了戰機、直升機甚至軍艦，力求模擬封鎖台灣，其中包括「攻擊海上目標」的演練課目。

這是共軍演習首次如此逼近台灣，某些演練行動距離台灣海岸不到20公里。

同樣前所未見的是，共軍此次演習地點包括台灣東側海空域。對於台灣軍隊接收補給以及美國可能派出援軍而言，這是具有戰略重要性的地區。

外界長久以來推測，中國偏好的攻台戰略之一是封鎖，本週共軍演習正透露出封鎖的具體作法。

這種包圍行動是要防止任何商業和軍事船艦及飛機進出台灣，也要防止駐紮在該區域的美國軍隊前進台灣。獨立的中國軍事分析家宋忠平表示，中國軍隊「顯然具備執行這種封鎖的一切軍力」。

根據新華社報導，中國軍方在此次演習出動了超過100架軍機以及10多艘巡防艦和驅逐艦，包括殲-20匿蹤戰機和055型驅逐艦，分別是中國空軍和海軍的尖端武器。

除此之外，透過演習，共軍可測試並加強各軍兵種參演部隊的協同作戰能力，包括地面、海上、空中和火箭部隊，以及負責網路戰的戰略支援能力。

此外，演習同時對共軍2016年設立的東部戰區形成一大考驗。這個戰區負責中國整個東部海域的軍事行動，因此涵蓋台灣。

澳洲國立大學國際安全教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）告訴記者，中國至今展現出的是「強大軍力」。

他說：「他們不能被斥為某種經驗比較不足和戰力較弱的軍隊，他們顯然有能力協同海陸作戰行動，也有能力動用飛彈系統並有效發揮戰力。」

布拉克斯蘭德提到，中國軍方的演習向台灣、美國和日本展現出，中國「具備條件，可落實他們揚言採取的行動」。

他還指出，另一方面是，台灣、美國、日本和其他國家正密切研究並監視中國軍演，以增進對於中國軍隊的瞭解。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110806