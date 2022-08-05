中國對台多方脅迫 學者憂灰色地帶作為成常態

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中國在美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，對台灣祭出一系列軍事和經濟威脅。國立政治大學外交系主任盧業中5日在政大國關中心舉辦的「解析美國眾議院議長裴洛西亞洲行座談會」表示，中美依舊控管風險，在台海情勢升溫之際，華府對北京做出政治和安全的「再保證」（Reassurance），避免情勢失控。中央社記者沈朋達攝 111年8月5日

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（中央社記者沈朋達台北5日電）美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國對台灣祭出一系列軍事和經濟威脅。多位學者今天表達關注這些「灰色地帶」作為是否將成為常態，以及北京的對台政策是否會出現結構性轉變。

有學者認為，美艦更頻繁進出台海才能挑戰中國藉此次行動形塑的「新常態」。但同時，中美依舊控管風險，在台海情勢升溫之際，華府對北京做出政治和安全的「再保證」（Reassurance），避免情勢失控。

國立政治大學國際關係研究中心今天舉辦「解析美國眾議院議長裴洛西亞洲行座談會」，與會學者在會中做上述表示。

裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，共軍隨即在隔天於台灣周邊發動為期3天的大規模軍演。此外，北京還暫停大量台灣食品和農產進口，並拘捕被指從事台獨活動的台人，對台灣形成軍事、經濟和社會等多方面威脅。

政大國關中心主任寇健文今天在會中說，習近平時代的中國整體國力提升，北京此次透過經貿、外交、政治甚至網路等多重手段，就是希望對台灣造成安全、經濟和心理上的多重壓力。

他也提到，過去中共的對台政策是軟硬兼施的「兩條腿」：在政治軍事方面強硬，在經濟社會方面放軟。此次事件後，需關注中共對台政策是否會有結構性轉變。

政大國關中心副主任楊昊也關注本次共軍行動下，台灣可能面臨的中長期挑戰，包括：中國將台灣海峽內海化、中國拒止外力介入台灣事務的事實化，以及對台灣施壓的常態化。

國關中心研究員李瓊莉也關注，未來中國的軍事行動和經濟脅迫等「灰色地帶作為」是否會成為常態，使台灣面臨持續性的威脅。

政大外交系主任盧業中則認為，共軍若將軍事演訓限制在預告的3天內，較能將行動自我合理化為針對「少數台獨份子」，周邊國家可能因此接受中國說法，對台灣而言，這或許較難爭取相關國家的支持。

他表示，即便共軍軍事行動常態化，但若未超出本次劃出的6個區域，其他國家可能較難反對，因此會形成「新常態」。唯有作為印太區域安全持護者的美國，更頻繁以軍艦進出台海，才能挑戰中國所宣稱的「現狀」。

會中有學者提問，本次共軍的軍事行動，是否意味著美國拜登（Joe Biden）政府將「戰略模糊」政策往「清晰」方向微調的結果，並無法有效「嚇阻」中國？

盧業中對此認為，如果嚇阻的目的是避免爆發戰爭，那拜登政府的政策仍然有效。

他也指出，在台海局勢升溫之際，美中仍力圖控管危機：美國參議院外委會近日暫緩審議「台灣政策法案」，和美軍延後空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，即是華府「嚇阻」北京的同時，也在政治和安全上做出「再保證」。（編輯：楊昇儒）1110805