吳釗燮：不會要求他國為保台而戰 盼提供防禦性武器

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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，部長吳釗燮接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，台灣積極強化自衛能力，不會要求其他國家為保台而戰，但希望提供防禦性武器，倘若中國侵台，將對世界經濟造成較俄烏戰爭更大影響。

外交部下午發布新聞稿表示，吳釗燮昨天接受「英國廣播公司」（BBC）專訪表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前造訪台灣極具重要性，中國的強烈反應並不會阻撓民主國家政治領袖未來訪台，吳釗燮嚴厲譴責中國近日在台灣附近海域的軍演行動，認為此舉具高度危險性，且極度挑釁，嚴重威脅區域和平與穩定，更影響國際貿易與交通。

針對中國宣布制裁裴洛西議長及家人的舉措，吳釗燮指出，長期以來中國一直極力在國際上孤立台灣，像裴洛西這樣的重要人士有機會訪問台灣，能讓國際社會深入了解台灣是一個民主國家，以及台灣所堅持的信念，有助於提升台灣的國際形象，意義非常重大。

吳釗燮同時也向國際社會提出警示，中國的野心遠超出台灣，以中國在香港問題上的處理方式、或對東海和南海的主權主張，都是典型的威權國家擴張。因此，國際社會、尤其亞太區域的國家，應密切關注中國企圖，因為台灣絕對不會是中國擴張主義野心的最後一塊拼圖。

吳釗燮強調，挑起這場危機的一方並非台灣，而是北京試圖改變現狀，台灣對中國沒有管轄權，而中國對台灣也沒有管轄權，這就是現狀，也是現實，台灣作為一個民主國家，在民主程度、自由指數、經濟自由度上，都名列前茅，台灣人民堅持民主、自由和人權價值，這使得台灣成為民主世界的重要一員。

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吳釗燮表示，面對中國的威脅，保衛台灣是自己的責任，而台灣年輕世代似乎比他們父母一代具有更堅定捍衛國家的戰鬥意志。台灣有意志保衞家園，也積極強化自我防衛能力，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。

吳釗燮在專訪中也談到國際社會已逐漸加大對台灣的支持，深入認知台灣在全球經濟及半導體產業的重要性，倘若中國入侵台灣，將對世界經濟造成較俄烏戰爭更大的影響等議題。（編輯：郭無患）1110806